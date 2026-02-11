0:00
Astrounat Brázda
Bod zlomu: Otázky světa 202611. 2. 20266 minut

Na Blízký východ se nevyplatí dívat jako na spor dobra se zlem, ale jako na střet dvou spravedlivých nároků

Co teď musí Donald Trump udělat pro zachování příměří v Pásmu Gazy

Nicholas Kristof

Bod zlomu: Otázky světa

Čtete článek ze speciálního vydání Respektu s esejemi z deníku The New York Times. Můžete si ho zakoupit na na stáncích nebo objednat v e-shopu.

Jednotlivé články budeme na webu publikovat v následujících dnech. ➡️ OBSAH VYDÁNÍ

Moje klávesnice, která je už tolik zvyklá kritizovat Donalda Trumpa, je v šoku, že do ní horečně ťukám tento komentář. Trump si totiž zaslouží velké uznání za to, že (se zpožděním) prosadil příměří v Gaze a propuštění rukojmích i zadržovaných. Bravo, pane prezidente. 

To, co je nyní před námi, je však spíše úpěnlivá prosba než plán. A aby byl mír trvalý, pomohlo by, kdybychom všichni odložili manichejské vidění dobra a zla (černobílé – pozn. red.), které mnozí na Západě aplikují na Izraelce a Palestince (ačkoli se neshodnou na tom, kdo si zaslouží jaký štítek), což činí kompromis obtížným či nemožným. Abychom se posunuli dál, může být užitečné přemýšlet o konfliktu ne jako o sporu dobra se zlem, ale jako o střetu práva s právem.

Blízký východ podle mého názoru odráží střet dvou národních tužeb, z nichž každá má své opodstatnění. Dva národy bojují o udržení své přítomnosti na území, k němuž cítí starodávné vazby, a každý z nich je traumatizován násilím toho druhého. 

Izrael není jen ekonomickým a technologickým zázrakem, ale také demokracií pro své občany, byť čím dál nedokonalejší. Palestinští občané Izraele mají silnější hlas než občané sousedních arabských států a existuje zde svobodnější tisk a více prostoru pro občanské organizace a lidskoprávní spolky. Na Izraeli je mnoho věcí hodno obdivu.

