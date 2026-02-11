0:00
0:00
11. 2. 20263 minuty

Ranní postřeh Ivana Mikloše: Znovu o pudech, Trumpovi, Macinkovi a politice

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Ivan Mikloš

Každému slušnému a soudnému člověku se v životě určitě vícekrát stalo, že při sledování něčího nevhodného chování se cítil nejen nepříjemně, ale i trapně, dokonce se dá říci, že trapně i za toho nevhodně se chovajícího člověka.

Není zřejmě náhoda, že takové pocity zažíváme v souvislosti s chováním našich vlastních, ale i cizích politiků pořád víc. Zkrátka se zdá, že žijeme v době, ve které zejména algoritmy sociálních médií zesilované umělou inteligencí způsobují, že hloupost, omezenost, agresivita, zloba, závist, nenávist, bohorovnost a sebestřednost nejsou diskvalifikačními, ale stále více kvalifikačními předpoklady pro úspěch v politice. Vidíme to všude, globální rozměry tomuto jevu dává samozřejmě americký prezident Trump, na Slovensku taková politika vládne již čtvrté volební období. A zdá se, že naplno dorazila i do České republiky. Alespoň já mám ten pocit, když sleduji zejména veřejná vystoupení Tomia Okamury, Jindřicha Rajchla, Petra Macinky či Filipa Turka.

V této souvislosti existuje jeden důležitý společný rys dnešní české a slovenské, ale i americké politické reality, jejíž podstata spočívá v tom, že lidské pudy jsou silnější než emoce a ty zase silnější než racionální myšlení. Jak víme, mezi nejdůležitější pudy patří pud sebezáchovy. Inu, a právě pud sebezáchovy je v pozadí politiky dnešních našich premiérů Roberta Fica a Andreje Babiše. Oběma hrozí trestněprávní důsledky jejich minulých činů, a u obou je proto velmi důležitým motivem jejich politické činnosti a angažovanosti snaha vyhnout se těmto důsledkům. Proto nejen vládnou tak, jak vládnou, ale vládnou i s těmi, se kterými vládnou. Na Slovensku jsme v tomto způsobu vládnutí samozřejmě již mnohem dál, takže můžeme sloužit jako varovný příklad toho, kam to může dospět.

A jak s tím souvisí dnešní americká realita? Nuže tak, že Trump již v minulosti využil svého politického úspěchu k zajištění si beztrestnosti, ale to vše je nic v souvislosti s tím, jak se chová dnes a jaké trestněprávní důsledky může mít jeho dnešní chování v budoucnosti.

