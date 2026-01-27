The Atlantic

16napsaných článků
Donedávna jsem si myslel, že je lepší se tomuto termínu vyhnout. Ale nyní je podobností příliš mnoho a jsou příliš silné, než aby se daly popřít
Proč je vysokoškolské studium v éře sociálních sítí ještě více potřeba
Ale pro Peking to není problém. Udržuje při životě krachující firmy, aby zničil automobilky v Evropě a v USA
Temné předpovědi toho, jak si Trumpovi lidé představují budoucnost východní Evropy, se zatím naplňují
Podceňovat ruského vůdce je nebezpečné, ale pokud v něm vidíme mocného temného čaroděje, hrajeme mu do karet
Jak mi ChatGPT oživil mrtvého otce
Fasáda ještě neopadala, ale autoritářství a umělá inteligence nás zbavují našeho vlastního lidství
Přichází okamžik, kdy svět zjistí, zda jsou USA i nadále odhodlány bránit Evropu
Inaugurace Donalda Trumpa dala vědět také o jeho novém spojenectví – s nejbohatšími muži světa
Rusko a Írán budují osu proti liberálním demokraciím
šéfredaktor
zástupce šéfredaktora
vedoucí rubriky Komentáře
editor
editor webu
redaktorka vydání
vedoucí vydání