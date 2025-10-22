0:00
0:00
Jak prezident zamíchá vládními kartami
Zahraničí22. 10. 20259 minut

Ne, Putin nevyhrává

Podceňovat ruského vůdce je nebezpečné, ale pokud v něm vidíme mocného temného čaroděje, hrajeme mu do karet

Andrew Ryvkin
,
The Atlantic

Od začátku září vyslalo Rusko do evropského vzdušného prostoru desítky dronů. V reakci na to vlády členských zemí NATO na krátkou dobu uzavřely civilní letiště, vyslaly do vzduchu stíhačky a uplatnily čtvrtý článek Severoatlantické smlouvy – uskutečnily se formální konzultace mezi spojenci. 

Tyto Putinovy výpady jsou zatím nejzjevnějším pokusem vykreslit NATO jako prázdnou organizaci, neschopnou bránit vlastní území, natož Ukrajinu. Ale ještě pozoruhodnější než samotné ruské provokace je to, jak samozřejmě je západní pozorovatelé začali označovat za Putinovo vítězství. Podle analýzy CNN způsobily útoky takovou míru zmatku a rozrušení, že Putin zaznamenal „výhru“. Zase byl zobrazený jako člověk, který jde od úspěchu k úspěchu, bez ohledu na ztráty na bojišti, nepříznivé geopolitické posuny a čím dál tím větší domácí turbulence.

Neúspěch? Neznám

Když Putin převzal moc od churavějícího Borise Jelcina, prezentoval se od samého začátku jako zosobnění skoro až komické mužnosti a nepřemožitelnosti. Ale nikdo v Kremlu si ani ve snu nedokázal představit, jak ochotně Západ tento obraz přijme a ještě ho bude dál zveličovat. Pokud zadáte do vyhledávače Google fráze jako „Putinovo vítězství“ a „velké Putinovo vítězství“, vyskočí na vás zprávy sahající několik let dozadu: brexit, Sýrie, vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v letech 2016 a 2024, účast Marine Le Pen ve francouzských prezidentských volbách, válka mezi Izraelem a Hamásem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je dnes ztělesněním odporu proti ruskému imperialismu, ale jeho zvolení v roce 2019 bylo interpretováno jako – Putinovo vítězství. 

