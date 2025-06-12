Generál Zůna se chová jako ustrašený muž
V krajně nebezpečné době stane v čele klíčového rezortu politik, který neví, co dělá
Jaromír Zůna, budoucí ministr obrany – dlouholetý voják s hodností generálporučíka – sám sebe veřejně prezentuje jako bystrého člověka a stratéga. „Jím se může stát pouze vyzrálá osobnost vyznačující se vysokou inteligencí, která je vybavena špičkovým vzděláním a o tom, co dělá, také něco ví,“ řekl o sobě Zůna – absolvent vojenských kurzů na Západě – v roce 2023 v jednom z rozhovorů.
První příležitost, kdy mohl v nové politické roli své strategické schopnosti osvědčit, nastala minulý čtvrtek. Zůna se nejdříve sešel za zavřenými dveřmi na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem, aby si promluvili o tom, jak hodlá vést rezort obrany v nejnebezpečnější době pro Evropu od druhé světové války, kdy Rusko vede vyhlazovací válku proti Ukrajině a zvažuje útok na Evropskou unii. Následně generál předstoupil před novináře, aby o tom promluvil veřejně. Místo konkrétních odpovědí ale začal vypouštět z úst jen nicneříkající fráze. „Nevím, jestli bych sdělil něco nového, než je oficiální pozice České republiky. Budeme ten vývoj sledovat,“ odpověděl Zůna hned zkraje na otázku, jak nahlíží na ruskou válku.
Faktem je, že oficiální pozicí končící vlády doteď byla politická i vojenská podpora napadené země. Ta politická se naposledy projevila před pár dny, kdy dosluhující vládní poslanci v obranném výboru Poslanecké sněmovny navrhli usnesení vyjadřující podporu Ukrajině a své nástupce vyzvali k dodržování spojeneckých závazků na obranu.
Strany budoucí vládní koalice včetně SPD, která Zůnu do funkce prosadila, ovšem návrh smetly ze stolu. Jak se na dramatický odklon od podpory Ukrajiny dívá, Zůna opět odmítl odpovědět. „Ponechme to na mých konzultacích s předsedy jednotlivých stran,“ řekl na hradní tiskovce a stejně odpovídal i na otázky ohledně pokračování vojenské podpory Ukrajině, hlavně o její vyzbrojování velkorážovou municí.
