Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
5. 12. 202554 minut

Jan Krajhanzl: Díky Motoristům může být veřejnost na konci volebního období zelenější než teď

S environmentálním psychologem o mexických vlnách proti green dealu, efektu "pitomců" na ministerstvu životního prostředí i rozdílech mezi českým a slovenským klimatem. Ptal se Štěpán Sedláček

Štěpán Sedláček
Jan Krajhanzl Autor: Matěj Stránský

Jak se mění vztah lidí v Česku a na Slovensku k životnímu prostředí? Proč vypadala česká předvolební debata o ochraně klimatu a Zelené dohodě pro Evropu tak jak vypadala? A jak číst úspěch Motoristů popírajících lidský vliv na zahřívání planety a jejich nástup na ministerstvo životního prostředí? I o tom uslyšíte v podcastovém rozhovoru s analytikem a psychologem Janem Krajhanzlem z Institutu 2050, který v listopadu obdržel od Informačního centra OSN v Praze a Učené společnosti Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2025. Krácený přepis tohoto interview také najdete zde.

