Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
2. 12. 202521 minut

Bojí se, že skončí v LDN, a tak živoří na ulici. Jak se v Praze žije lidem bez domova a kdo jim pomáhá?

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Markem Švehlou

Zuzana Machálková

V textu Proč zemřel zápasník a pražský bezdomovec Vráťa Šourek Marek Švehla přibližuje konkrétní příběh člověka žijícího na ulici i to, jakým způsobem s těmito osobami pracují nejen sociální a zdravotní služby v Česku, ale také hlavní město. V úterní epizodě podcastu Výtah Respektu pak vysvětluje, proč chybí data o počtu lidí bez domova i v čem má Praha, ve které se přitom (zvlášť v některých částech) daří komplikované téma bezdomovectví zvládat, ještě mezery.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

