2. 12. 202521 minut
Bojí se, že skončí v LDN, a tak živoří na ulici. Jak se v Praze žije lidem bez domova a kdo jim pomáhá?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Markem Švehlou
V textu Proč zemřel zápasník a pražský bezdomovec Vráťa Šourek Marek Švehla přibližuje konkrétní příběh člověka žijícího na ulici i to, jakým způsobem s těmito osobami pracují nejen sociální a zdravotní služby v Česku, ale také hlavní město. V úterní epizodě podcastu Výtah Respektu pak vysvětluje, proč chybí data o počtu lidí bez domova i v čem má Praha, ve které se přitom (zvlášť v některých částech) daří komplikované téma bezdomovectví zvládat, ještě mezery.
↓ INZERCE
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série
Výtah Respektu
Další podcasty
1 hodina 24 minut
Nepovládne Babiš, kterého znáte z minulé vlády. Bude v koalici s lidmi horšími než jsou někteří Ficovi
Erik Tabery, Martin M. Šimečka, Denník N, Matúš Kostolný, šéfredaktor Denníka N29. 11. 2025