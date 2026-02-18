Babišovi se s EET 2.0 po dvanácti letech splní sen. Nad přínosem do rozpočtu stojí otazník
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Filipem Zelenkou
Výtah Respektu: V Česku bude od ledna příštího roku spuštěn nový systém evidence tržeb EET 2.0. Návrh zákona v úterý představila ministryně financí Alena Schillerová z ANO, která si znovuzavedení EET vytyčila jako jeden ze svých cílů v boji s šedou ekonomikou a daňovými úniky. Šéfka resortu uvedla, že nový systém napravil chyby toho původního a lidem slibuje minimalizaci nákladů a byrokratické zátěže. Jak se vlastně osvědčila evidence elektronických tržeb v minulosti? Jaké změny je možné od roku 2027 očekávat a koho se budou týkat? A skutečně je EET účinným nástrojem v boji s šedou ekonomikou? Nejen o tom mluví v úterní epizodě Filip Zelenka.
