Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
18. 2. 202621 minut

Babišovi se s EET 2.0 po dvanácti letech splní sen. Nad přínosem do rozpočtu stojí otazník

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Filipem Zelenkou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: V Česku bude od ledna příštího roku spuštěn nový systém evidence tržeb EET 2.0. Návrh zákona v úterý představila ministryně financí Alena Schillerová z ANO, která si znovuzavedení EET vytyčila jako jeden ze svých cílů v boji s šedou ekonomikou a daňovými úniky. Šéfka resortu uvedla, že nový systém napravil chyby toho původního a lidem slibuje minimalizaci nákladů a byrokratické zátěže. Jak se vlastně osvědčila evidence elektronických tržeb v minulosti? Jaké změny je možné od roku 2027 očekávat a koho se budou týkat? A skutečně je EET účinným nástrojem v boji s šedou ekonomikou? Nejen o tom mluví v úterní epizodě Filip Zelenka.

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

