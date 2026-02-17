Jak se v Mnichově střetly Trumpovy představy národních zájmů a západní civilizace s vizemi Evropy
S Tomášem Lindnerem o kuloárech Mnichovské bezpečnostní konference, projevech Marca Rubia, Friedricha Merze či Emanuela Macrona, demoličních četách, evropském pesimismu i cestě od německých přileb pro Ukrajinu k zahájení společné výroby dronů.
Do centra dění v hotelu Bayerischer Hof každoročně přijíždějí špičky světové politiky a bezpečnostních struktur. Kancléř Friedrich Merz ve svém projevu konferenci označil za seismograf pro vztahy mezi Evropou a USA. S ohledem na silná geopolitická zemětřesení z poslední doby není divu, že byla na 62. ročník konference upřena obzvlášť velká pozornost. V předvečer akce mnozí účastníci četli tento text:
„V mnoha západních společnostech nabývají na síle politické proudy, které před reformami dávají přednost destrukci. Lidé pohánění záští a lítostí nad liberálním směřováním, kterým se jejich společnosti vydaly, se snaží zbourat struktury, o nichž se domnívají, že brání vzniku silnějších a prosperujících národů. Jejich destruktivní programy vycházejí z rozšířeného rozčarování z fungování demokratických institucí a všeobecné ztráty důvěry ve smysluplné reformy i úpravy politického směřování. Ve všech zemích skupiny G7, které byly zahrnuty do průzkumu pro Mnichovský bezpečnostní index 2026, pouze malá část respondentů uvádí, že politika jejich současné vlády povede ke zlepšení životních podmínek budoucích generací. A jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni jsou teď politické struktury vnímány jako příliš zbyrokratizované a judicializované, které nelze zreformovat a přizpůsobit tak, aby lépe sloužily potřebám lidí. Výsledkem je nové klima, ve kterém jsou ti, kdo používají buldozery, demoliční koule a motorové pily, často potají obdivováni, ne-li otevřeně oslavováni.“
Autoři letošní zprávy Munich Security Report takto v jejím úvodu popsali proměnu světových pořádků a související trendy. Za nejmocnějšího představitele demoliční čety označili někdejšího realitního byznysmena z New Yorku a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Autoři také poznamenávají, že zatím není vůbec jasné, jestli zahájená destrukce skutečně připraví půdu pro politiku, která zvýší bezpečnost, prosperitu a svobodu lidí, jak si mnozí stoupenci destrukce světových pořádků slibují. Výsledkem také může být vzestup regionálních hegemonů, kterým o blaho upozaděných občanů vůbec nejde. Co vypověděla letošní Mnichovská bezpečnostní konference o transatlantických vazbách a souvisejících neshodách? Jak to odráželo napjatě očekávané vystoupení šéfa americké diplomacie Marca Rubia i dalších amerických představitelů a reakce na ně? Co podstatného zaznělo z úst evropských státníků? A jaký byl navzdory snahám o vedení upřímných dialogů největší slon v místnosti? Nejen o tom debatuje Tomáš Lindner po návratu z Mnichova se Štěpánem Sedláčkem. Čtěte také: Zpravodajství z Mnichovské bezpečnostní konference
