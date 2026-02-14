0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
14. 2. 202652 minut

Proč mají bílí boháči rádi Bad Bunnyho? A jak snadno se dalo před třiceti lety sehnat číslo na Havla?

Dělníci kultury #42 mimo jiné o dokumentu Take That, úmrtí Jany Brejchové nebo výstavě Saheje Rahala Beyond the City of Time v Galerii Rudolfinum.

Pavel Turek
,
Jindřiška Bláhová
,
Jan H. Vitvar

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • úmrtí herečky Jany Brejchové
  • vystoupení Bad Bunnyho na Super Bowlu
  • rozhovor se skladatelem Brycem Dessnerem z kapely The National
  • novou desku URGH kapely Mandy, Indiana
  • dokument Take That (Netflix)
  • výstavu Saheje Rahala Beyond the City of Time (Galerie Rudolfinum)
  • knihy Anny Dobrowolské Polish Sexual Revolutions (Oxford University Press) a Katolický kobry. Undergroundová skupina Národní třída 1982-1986 (Revolver Revue)
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

