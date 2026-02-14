14. 2. 202652 minut
Proč mají bílí boháči rádi Bad Bunnyho? A jak snadno se dalo před třiceti lety sehnat číslo na Havla?
Dělníci kultury #42 mimo jiné o dokumentu Take That, úmrtí Jany Brejchové nebo výstavě Saheje Rahala Beyond the City of Time v Galerii Rudolfinum.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- úmrtí herečky Jany Brejchové
- vystoupení Bad Bunnyho na Super Bowlu
- rozhovor se skladatelem Brycem Dessnerem z kapely The National
- novou desku URGH kapely Mandy, Indiana
- dokument Take That (Netflix)
- výstavu Saheje Rahala Beyond the City of Time (Galerie Rudolfinum)
- knihy Anny Dobrowolské Polish Sexual Revolutions (Oxford University Press) a Katolický kobry. Undergroundová skupina Národní třída 1982-1986 (Revolver Revue)
