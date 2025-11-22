22. 11. 202542 minut
Odkdy se v Americe zpívá sprostě? A čím jsou nebezpeční prdící špioni?
Dělníci kultury #32: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- zimní kulturní přílohu Respektu Sezona
- knihu Elijaha Walda Jelly Roll Blues – Censored Songs & Hidden Histories (Hachette)
- seriály Slow Horses (Apple TV+) a Štěstíčku naproti (OnePlay)
- profil plzeňské kapely Ida The Young
- knihu Pabla de Saxe Tak pravil svatý Vincent (Okraj)
- výstavu Karolíny Netolické Vlnění (Galerie Pekelné sáně)
- virtuální výstavu Stranger Than Kindness: The Nick Cave
- dokumentární film Babo – Die Haftbefehl Story (Netflix)
- klikovou hřídel na barokní kašně v kroměřížské Květné zahradě
Podcast je součástí série
Dělníci kultury
