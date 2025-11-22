0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Revoluce Jindřicha Rajchla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
22. 11. 202542 minut

Odkdy se v Americe zpívá sprostě? A čím jsou nebezpeční prdící špioni?

Dělníci kultury #32: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Pavel Turek
,
Jan H. Vitvar
,
Jindřiška Bláhová

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

↓ INZERCE
  • zimní kulturní přílohu Respektu Sezona
  • knihu Elijaha Walda Jelly Roll Blues – Censored Songs & Hidden Histories (Hachette)
  • seriály Slow Horses (Apple TV+) a Štěstíčku naproti (OnePlay)
  • profil plzeňské kapely Ida The Young
  • knihu Pabla de Saxe Tak pravil svatý Vincent (Okraj)
  • výstavu Karolíny Netolické Vlnění (Galerie Pekelné sáně)
  • virtuální výstavu Stranger Than Kindness: The Nick Cave
  • dokumentární film Babo – Die Haftbefehl Story (Netflix)
  • klikovou hřídel na barokní kašně v kroměřížské Květné zahradě

Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Dělníci kultury

32 článků
32 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články