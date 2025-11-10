11. 10. 202543 minut
Také jste při seznamování rádi nazí? A čím je tak uhrančivá filmová techno jízda Sirat?
Dělníci kultury #27 Pavel Turek, Jan H. Vitvar a Clara Zanga debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek, Jan H. Vitvar a Clara Zanga debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- výběr nové hlavy ministerstva kultury
- reality show Naked Attraction
- novinkách tanečnice Miřenky Čechové Co já? Co ty? (Paseka) a Rukojmí (Palác Akropolis)
- film Sirat
- přehlídku Designblok
- alba Za 5 dvanáct od 58G a Silver Bleeds the Black Sun... od AFI
- výstavu ZEB ONE: End to End (Platforma 15)
- knihu editorky Denisy Šťastné Jana Preková: Radost až na kost (Institut umění – Divadelní ústav)
↓ INZERCE
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série
Dělníci kultury
43 minut
Kdy dostane bývalý wrestler The Rock Oscara a proč Mary McCartney ráda fotí rozestlané postele?
Jindřiška Bláhová, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová13. 9. 2025