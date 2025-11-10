0:00
11. 10. 202543 minut

Také jste při seznamování rádi nazí? A čím je tak uhrančivá filmová techno jízda Sirat?

Dělníci kultury #27 Pavel Turek, Jan H. Vitvar a Clara Zanga debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek
,
Clara Zanga

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek, Jan H. Vitvar a Clara Zanga debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • výběr nové hlavy ministerstva kultury
  • reality show Naked Attraction
  • novinkách tanečnice Miřenky Čechové Co já? Co ty? (Paseka) a Rukojmí (Palác Akropolis)
  • film Sirat
  • přehlídku Designblok
  • alba Za 5 dvanáct od 58G a Silver Bleeds the Black Sun... od AFI
  • výstavu ZEB ONE: End to End (Platforma 15)
  • knihu editorky Denisy Šťastné Jana Preková: Radost až na kost (Institut umění – Divadelní ústav)
