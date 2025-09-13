0:00
0:00
Astrounat Brázda
13. 9. 202543 minut

Kdy dostane bývalý wrestler The Rock Oscara a proč Mary McCartney ráda fotí rozestlané postele?

Dělníci kultury #23 Pavel Turek, Jindřiška Bláhová a Magdaléna Fajtová diskutují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.

Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek
,
Magdaléna Fajtová

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Magdalena Fajtová debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo, co je baví a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • filmy Benny Safdieho Mlátička, Jamese Gunna Strážci Galaxie, Roba Reinera Stůj při mě a Spike Jonze Ona
  • seriály Dexter: Vkříšení, Peacemaker, The Paper, Kancl
  • výstavu Striking fotografky Mary McCartney
  • festival Jesnění (Jeseník)
  • kapelu Mezi patry klid
  • knihu Lei Ypi Indignity
  • hru Valiant Hearts: The Great War
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

