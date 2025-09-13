13. 9. 202543 minut
Kdy dostane bývalý wrestler The Rock Oscara a proč Mary McCartney ráda fotí rozestlané postele?
Dělníci kultury #23 Pavel Turek, Jindřiška Bláhová a Magdaléna Fajtová diskutují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Magdalena Fajtová debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo, co je baví a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- filmy Benny Safdieho Mlátička, Jamese Gunna Strážci Galaxie, Roba Reinera Stůj při mě a Spike Jonze Ona
- seriály Dexter: Vkříšení, Peacemaker, The Paper, Kancl
- výstavu Striking fotografky Mary McCartney
- festival Jesnění (Jeseník)
- kapelu Mezi patry klid
- knihu Lei Ypi Indignity
- hru Valiant Hearts: The Great War
