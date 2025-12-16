0:00
Astrounat Brázda
16. 12. 2025 1 hodina 10 minut

Kostolný: Slovensku vládnou grázlové. Češi však zatím zlehčují, že se nám přibližují

Nová epizoda Československého podcastu o nové české vládě, mafiánských krocích té slovenské i o měnícím se vztahu obou zemí

Zuzana Machálková
,
Erik Tabery
,
Matúš Kostolný, šéfredaktor Denníka N

V poslední epizodě Československého podcastu roku 2025 debatují šéfredaktor Respektu Erik Tabery a šéfredaktor slovenského Denníku N Matúš Kostolný nejen o tom, jak se svou rolí naložil během sestavování nové české vlády prezident Petr Pavel a jaké riziko představují Filip Turek či Petr Macinka z Motoristů, ale také o tom, proč slovenský parlament schválil návrh vlády na zrušení úřadu na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a podpořil vytvoření nové instituce, během čehož došlo ke slovním i fyzickým potyčkám. Mluví rovněž o tom, jak do toho zasáhl prezident Peter Pellegrini, a v neposlední řadě také o tom, kam obě země směřují a v čem se vzájemně přibližují. Moderuje Zuzana Machálková.

