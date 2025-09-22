0:00
Astrounat Brázda
22. 9. 202557 minut

Šimečka, Tabery, Tódová: Proč by se Česko mělo vyhnout slovenskému scénáři? A v čem mají Češi výhodu?

Československý podcast o tom, jak se před volbami ponaučit z dění na Slovensku. Debatují Erik Tabery, Martin M. Šimečka a Monika Tódová.

Zuzana Machálková
,
Erik Tabery
,
Milan Šimečka

Do sněmovních voleb v Česku zbývají méně než dva týdny. Záříjový průzkum agentury Median pro Radiožurnál a iRozhlas.cz ukázal, že nejpřijatelnější vládou by byl pro Čechy a Češky jednobarevný kabinet hnutí ANO, pro což se vyslovilo více než čtyřicet procent lidí. Na druhém místě skončila s podporou sedmatřeceti procent koaliční vláda ANO a SPD s tím, že na třetím se umístila někdejší pětikoalice Spolu, STAN a Pirátů. Jaké scénáře Českou republiku od října čekají? Jaká je pravděpodobnost, že by se ČR vydala stejným směrem, jako Slovensko po zvolení současné vlády Roberta Fica? A v čem má společnost v těchto turbulentních časech hledat sílu? Nejen o tom mluví v další epizodě Československého podcastu šéfredaktor Respektu Erik Tabery, novinář a spisovatel Martin M. Šimečka a novinářka slovenského Denníku N Monika Tódová. Moderuje Zuzana Machálková.

