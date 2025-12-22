22. 12. 202547 minut
Rok 2025 v Česku: Předvolební agrese, konec strejců v ODS i nová protiukrajinská vláda
O kampani před sněmovními volbami, bitcoinové kauze, společenských posunech i vyjednávání o vládě debatují Kristýna Jelínková, Silvie Lauder, František Trojan a Filip Zelenka
Rok 2025 v Česku by se dal velmi zjednodušeně rozdělit do dvou částí. Konkrétně přípravy na sněmovní volby a povolební dění. Nejen o klíčových událostech z těchto období, ale také o tom, jak se Česká republika posunula v řadě společenských otázek nebo jak je na tom ke konci roku ekonomicky, debatují ve speciálním vydání Výtahu Respektu Kristýna Jelínková, Silvie Lauder, František Trojan a Filip Zelenka. Moderuje Zuzana Machálková.
