Se sekerou na Bartoše
Známe identitu muže, který šesti ranami rozbil okna a dveře pirátské kanceláře
Editorial
Respekt • Despekt
Komentář
Že si měl prezident nechat výhrůžky pro sebe? Jednou by mu to politici i média vyčetli
Marek Švehla
Fakt, že v čele české diplomacie dnes stojí osoba jako Petr Macinka, může zemi poškodit způsobem, který vejde do učebnic
Martin M. Šimečka: Důvod k hrdosti
Martin M. Šimečka, Denník N
Na rozdíl od minulosti dnes drtivá většina slovenských spisovatelů a spisovatelek upřednostňuje tradici evropského humanismu
Trump sblížil Evropu s Indií. Výsledkem je „matka všech dohod“
Tomáš Lindner
Prohlubování obchodu s nezápadními státy je stejně podstatné jako otázky spojené s armádou a bezpečností
Jestli se někde odehrává „vymazání civilizace“, je to v Americe
Fareed Zakaria
To, jak Trump posiluje moc státu, podkopává hlavní západní výdobytek: její omezení
Téma
Zahraničí
Ano, tohle je fašismus
Jonathan Rauch, The Atlantic
Donedávna jsem si myslel, že je lepší se tomuto termínu vyhnout. Ale nyní je podobností příliš mnoho a jsou příliš silné, než aby se daly popřít
Synka mohou Rusové zabít, ale jsme tady doma
Tomáš Brolík, Ondřej Kundra
Příběhy lidí, kteří se rozhodli své děti vychovat na dohled válce
Všichni potřebujeme sisu. V čem nám může pomoci finský koncept houževnatosti
Silvie Lauder
A proč jsme k němu dobře vybaveni i v Česku
Ruský učitel Pavel Talankin už není pan Nikdo. Kým ale bude teď?
Petr Horký
Jak žije muž, který obnažil Putinovu propagandu, uprchl do Česka a čeká na Oscara
Kontext
Společnost
Rozhovor
Kultura
Nejdřív vystudovala psychologii, teď dobývá AVU
Jan H. Vitvar
Obrazy Kláry Hartlové úspěšně atakují naše obranné mechanismy
Nejbritštější ze všech britských umělců
Pavel Turek
Robbie Williams zlomil hitparádový rekord The Beatles a ohlíží se za zlatými časy kulturní exploze britpopu