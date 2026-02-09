0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Aktuální vydání

Jakou lekci z historie si teď vzít?
Obálka vydání 6/2026
6/2026 • 2.–8. 2. 2026

Se sekerou na Bartoše

Známe identitu muže, který šesti ranami rozbil okna a dveře pirátské kanceláře

Obálka vydání 5/2026
Jak Motoristé vytáhli na Hrad
26. 1. – 1. 2. 2026
Obálka vydání 7/2026
Jakou lekci z historie si teď vzít?
9.–15. 2. 2026
Kancelář Ivana Bartoše v Kutné Hoře po útoku Autor: Matěj Stránský
Se sekerou na Bartoše
Babiš prý nechce zákopovou válku s prezidentem, ale už ji má. A je za ni rád
Ano, tohle je fašismus
Editorial

Petr Pavel vzkázal: Chcete hrát tvrdě? OK

Erik Tabery

Prezident využil situace k vykolíkování prostoru, na kterém se hodlá pohybovat

Anketa

Zoo Praha bude mít novou ředitelku, Lenku Poliakovou. Jak by měla zoo změnit?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/despekt

Respekt

Komentář

Že si měl prezident nechat výhrůžky pro sebe? Jednou by mu to politici i média vyčetli

Marek Švehla

Fakt, že v čele české diplomacie dnes stojí osoba jako Petr Macinka, může zemi poškodit způsobem, který vejde do učebnic

Martin M. Šimečka: Důvod k hrdosti

Martin M. Šimečka, Denník N

Na rozdíl od minulosti dnes drtivá většina slovenských spisovatelů a spisovatelek upřednostňuje tradici evropského humanismu

Trump sblížil Evropu s Indií. Výsledkem je „matka všech dohod“

Tomáš Lindner

Prohlubování obchodu s nezápadními státy je stejně podstatné jako otázky spojené s armádou a bezpečností

Jestli se někde odehrává „vymazání civilizace“, je to v Americe

Fareed Zakaria

To, jak Trump posiluje moc státu, podkopává hlavní západní výdobytek: její omezení

Téma

Se sekerou na Bartoše

Ondřej Kundra

Známe identitu muže, který šesti ranami rozbil okna a dveře pirátské kanceláře

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Zahraničí

Ano, tohle je fašismus

Jonathan Rauch, The Atlantic

Donedávna jsem si myslel, že je lepší se tomuto termínu vyhnout. Ale nyní je podobností příliš mnoho a jsou příliš silné, než aby se daly popřít

Synka mohou Rusové zabít, ale jsme tady doma

Tomáš Brolík, Ondřej Kundra

Příběhy lidí, kteří se rozhodli své děti vychovat na dohled válce

Všichni potřebujeme sisu. V čem nám může pomoci finský koncept houževnatosti

Silvie Lauder

A proč jsme k němu dobře vybaveni i v Česku

Ruský učitel Pavel Talankin už není pan Nikdo. Kým ale bude teď?

Petr Horký

Jak žije muž, který obnažil Putinovu propagandu, uprchl do Česka a čeká na Oscara

Kontext

Babiš prý nechce zákopovou válku s prezidentem, ale už ji má. A je za ni rád

Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra

Zákulisí zatím nejostřejšího sporu mezi Petrem Pavlem a vládou

Společnost

Hlavně tu máničku zastavit včas. Jeden den v životě česko-vietnamské peer terapeutky s bipolární poruchou

Duong Nguyen Jirásková

Třesu se, nesmím utrácet a rodině vymluvím díru do hlavy – ale nakonec to zvládnu 

Rozhovor

Jan Grolich: Nemám recept, že zajedu do Sudet, řeknu tohle, a porostou nám procenta 

Marek Švehla

S jihomoravským hejtmanem o jeho rozhodnutí stát se předsedou lidovců a zkusit porazit ANO po jižní Moravě i v celé republice

Kultura

Nejdřív vystudovala psychologii, teď dobývá AVU

Jan H. Vitvar

Obrazy Kláry Hartlové úspěšně atakují naše obranné mechanismy

Nejbritštější ze všech britských umělců

Pavel Turek

Robbie Williams zlomil hitparádový rekord The Beatles a ohlíží se za zlatými časy kulturní exploze britpopu

ALBUM TÝDNE: Písničkář Lichnovský se ptá, jestli je láska tak silná, aby nás zachránila před pádem

Pavel Turek

SERIÁL TÝDNE: Sektor ostří na nejnižší patra potravního řetězce finančního světa

Pavel Turek

VÝSTAVA TÝDNE: Na retrospektivě Evy Švankmajerové je konečně na jednom místě vidět, o jak výjimečnou malířku šlo

Jan H. Vitvar

Literatura

Uvěřitelně (po)chybující

Josef Chuchma

Povídky o tom, jak je těžké si naslouchat

Víc než zpěvačky

Petr A. Bílek

Jeden den v životě

Odpovědi, které nepřicházejí

MARIE T.

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper