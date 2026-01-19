Jak Motoristé vytáhli na Hrad
Strana Petra Macinky chce oslabit pozici prezidenta a ve volbách ho vyměnit
Editorial
Anketa
Respekt • Despekt
Komentář
Čekají nás těžké časy, v nichž bude opět nutná osobní odvaha
Marek Švehla
Babišova vláda cíleně zrazuje náš hlavní národní zájem, je třeba se proti tomu ozvat
Vydělávat, zbrojit a hledat nové partnery
Tomáš Lindner
Napětí okolo Grónska se uvolnilo, ale Evropa se nemůže tvářit, že se nic nestalo
Nechte vyhladovět trolla Jindřicha Rajchla
Erik Tabery
Chcete znát názor Kremlu? Sledujte politika z klubu SPD. K ničemu jinému ale není.
Jak nevést svět
Fareed Zakaria
Trump dal svým spojencům lekci a oni si ji budou pamatovat
Ranní postřeh
Téma
Česko
Řehka popřel Zůnova slova: Armáda je pro poskytnutí letounů L-159 Ukrajině
Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková
Vládní koalice se při zamítnutí obchodu odvolávala na to, že vojáci o bitevníky nechtějí přijít
Okamura jen pozdravil, Babiš mluvil o zpolitizované justici. Opozice si má nastudovat, co to znamená
František Trojan, Kristýna Jelínková
Jak probíhalo jednání imunitního výboru o (ne)vydání dvou nejvyšších ústavních činitelů
Těhotná fotbalová hvězda: Chci po zápase skotačit se svým dítětem jako muži
Clara Zanga
Příběh Kateřiny Svitkové ukazuje, jak český ženský fotbal pomalu proráží skleněné stropy
Zahraničí
My chceme Grónsko. Co chcete vy?
Tomáš Lindner
Hledání plánu B pro Evropu: Průvodce debatou o budoucnosti kontinentu ve světě predátorů
Za hodiny ukrajinštiny je můžou poslat do děcáku. A stejně na ně chodí
Tomáš Brolík, Ondřej Kundra
Respekt byl u tajné online výuky ukrajinských dětí na okupovaných územích
Velitel speciálních operací Wolfborn: V noci jsme pronikli do zákopů a od Rusů je vyčistili
Ondřej Kundra, Tomáš Brolík
S ukrajinským velitelem dobrovolnického praporu o tajných akcích proti ruské armádě
Proč chce Trump rozbít Evropu?
Dominika Perlínová
Pohled do zákulisí republikánské ideologie, která chce změnit svět k obrazu svému
Společnost
Bitva o světlo nad Prahou
Filip Zelenka
Kvůli výměně veřejného osvětlení v hlavním městě mluví aktivisté o apokalypse, vedení městské firmy zase o extremistických požadavcích
V Česku jde bruslit v přírodě i 100 dní v roce. Musíte ale vědět kde
Petr Horký
Na zamrzlé hladině s Janem Stodolou, který vyráží na led, i když ostatní zůstávají doma
Rozhovor
Kultura
Nejvíc nenáviděný český film se vrací do kin jako vítěz
Jindřiška Bláhová
Dědictví Věry Chytilové se proměnilo z „šaškárny“ v kult a cennou zprávu o devadesátých letech
Internet to miluje a internet se nikdy nemýlí
Pavel Turek
Korejský hudební animák K-pop: Lovkyně démonů se stal největší popkulturní senzací uplynulých měsíců