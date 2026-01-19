0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak Motoristé vytáhli na Hrad
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Obálka vydání 5/2026
5/2026 • 26. 1. – 1. 2. 2026

Jak Motoristé vytáhli na Hrad

Strana Petra Macinky chce oslabit pozici prezidenta a ve volbách ho vyměnit

Koupit předplatné
Obálka vydání 4/2026
Boj o duši Ameriky
19.–25. 1. 2026
Filip Turek, Pražský hrad, 22.12. 2025 Autor: Milan Jaroš
Jak Motoristé vytáhli na Hrad
Jak Motoristé vytáhli na Hrad
Velitel speciálních operací Wolfborn: V noci jsme pronikli do zákopů a od Rusů je vyčistili
Velitel speciálních operací Wolfborn: V noci jsme pronikli do zákopů a od Rusů je vyčistili
V Česku jde bruslit v přírodě i 100 dní v roce. Musíte ale vědět kde
V Česku jde bruslit v přírodě i 100 dní v roce. Musíte ale vědět kde

Editorial

Kde se rodí naděje

Erik Tabery

Naši zahraniční politiku vystihuje „nic“, které premiér Babiš sdělil o své návštěvě Davosu

Anketa

Je to 15 let, co Andrej Babiš vstoupil do politiky. V roce 2011 jsme se vás ptali, zdali ji změní. Většina odpověděla, že ne. Proč je to podle vás jinak?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Čekají nás těžké časy, v nichž bude opět nutná osobní odvaha

Marek Švehla

Babišova vláda cíleně zrazuje náš hlavní národní zájem, je třeba se proti tomu ozvat

Vydělávat, zbrojit a hledat nové partnery

Tomáš Lindner

Napětí okolo Grónska se uvolnilo, ale Evropa se nemůže tvářit, že se nic nestalo 

Nechte vyhladovět trolla Jindřicha Rajchla

Erik Tabery

Chcete znát názor Kremlu? Sledujte politika z klubu SPD. K ničemu jinému ale není.

Jak nevést svět

Fareed Zakaria

Trump dal svým spojencům lekci a oni si ji budou pamatovat

Ranní postřeh

Ranní postřeh Petrose Michopulose: Petr Fiala odešel a stále nic nepochopil

Petros Michopulos

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Téma

Jak Motoristé vytáhli na Hrad

Kristýna Jelínková, František Trojan

Strana Petra Macinky chce oslabit pozici prezidenta a ve volbách ho vyměnit

Česko

Řehka popřel Zůnova slova: Armáda je pro poskytnutí letounů L-159 Ukrajině

Ondřej Kundra, Kristýna Jelínková

Vládní koalice se při zamítnutí obchodu odvolávala na to, že vojáci o bitevníky nechtějí přijít

Okamura jen pozdravil, Babiš mluvil o zpolitizované justici. Opozice si má nastudovat, co to znamená

František Trojan, Kristýna Jelínková

Jak probíhalo jednání imunitního výboru o (ne)vydání dvou nejvyšších ústavních činitelů

Těhotná fotbalová hvězda: Chci po zápase skotačit se svým dítětem jako muži

Clara Zanga

Příběh Kateřiny Svitkové ukazuje, jak český ženský fotbal pomalu proráží skleněné stropy 

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Zahraničí

My chceme Grónsko. Co chcete vy?

Tomáš Lindner

Hledání plánu B pro Evropu: Průvodce debatou o budoucnosti kontinentu ve světě predátorů

Za hodiny ukrajinštiny je můžou poslat do děcáku. A stejně na ně chodí

Tomáš Brolík, Ondřej Kundra

Respekt byl u tajné online výuky ukrajinských dětí na okupovaných územích

Velitel speciálních operací Wolfborn: V noci jsme pronikli do zákopů a od Rusů je vyčistili

Ondřej Kundra, Tomáš Brolík

S ukrajinským velitelem dobrovolnického praporu o tajných akcích proti ruské armádě

Proč chce Trump rozbít Evropu?

Dominika Perlínová

Pohled do zákulisí republikánské ideologie, která chce změnit svět k obrazu svému

Společnost

Bitva o světlo nad Prahou

Filip Zelenka

Kvůli výměně veřejného osvětlení v hlavním městě mluví aktivisté o apokalypse, vedení městské firmy zase o extremistických požadavcích

V Česku jde bruslit v přírodě i 100 dní v roce. Musíte ale vědět kde

Petr Horký

Na zamrzlé hladině s Janem Stodolou, který vyráží na led, i když ostatní zůstávají doma

Rozhovor

Jak by vypadala válka o Grónsko? Na to se zeptejte nějakého psavce politické science fiction

Marek Švehla

S Janem Lipavským o tom, jak má dál Evropa jednat s Donaldem Trumpem a co z toho plyne pro Česko

Kultura

Nejvíc nenáviděný český film se vrací do kin jako vítěz

Jindřiška Bláhová

Dědictví Věry Chytilové se proměnilo z „šaškárny“ v kult a cennou zprávu o devadesátých letech

Internet to miluje a internet se nikdy nemýlí

Pavel Turek

Korejský hudební animák K-pop: Lovkyně démonů se stal největší popkulturní senzací uplynulých měsíců 

Album týdne: Ani rytíř, ani klaun Dušan Vlk je mistrem hudebních miniatur

Pavel Turek

Seriál týdne: Pluribus potvrzuje, že je Vince Gilligan seriálový vizionář 

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: V současném rozmlženém světě můžeme v malbách Martina Salajky nalézt stabilitu

Jan H. Vitvar

Literatura

Území, kde vše pochází od Němců

Jan H. Vitvar

Obhajoba reakcionáře

Jakub Rákosník

Možné je úplně všechno

Jindřiška Bláhová

Jeden den v životě

Obce, doly, jezero…

Lenka Slámová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper