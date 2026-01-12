0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak Motoristé vytáhli na Hrad
Obálka vydání 4/2026
4/2026 • 19.–25. 1. 2026

Boj o duši Ameriky

Jakou cenu je země ochotna zaplatit za omezení nelegální migrace

Obálka vydání 3/2026
Rozdělí si Trump, Putin a Si planetu?
12.–18. 1. 2026
Obálka vydání 5/2026
Jak Motoristé vytáhli na Hrad
26. 1. – 1. 2. 2026
Autor: Octavio JONES / AFP / AFP / Profimedia
Editorial

Samozvanci a zaprodanci podle Oty Klempíře

Erik Tabery

S ministrem kultury, který jazykem osciluje mezi normalizací a 19. stoletím, to nebude snadné

Anketa

Co byste chtěli, aby tady po nás zůstalo za 30 tisíc let?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/despekt

Respekt

Komentář

Udobřování a mlčení na Trumpa nezabírá. Změnu můžeme začít solidaritou s Dánskem

Tomáš Lindner

Dobré vztahy s Washingtonem jsou i v českém zájmu, ale tím hlavním je jednotná Evropa

Nemůže se náhodou stát, že to bude dobrá vláda?

Marek Švehla

Kabinet populistů a ještě větších populistů se vydal udělat z Česka nejlepší místo na Zemi

Vzácné kovy, vliv a odpovědnost

Magdaléna Fajtová

V Ústavním soudu se objevil tajuplný šestnáctý hlas 

Ondřej Kadlec

Umělá inteligence mění způsob, jímž klíčová instituce vysvětluje svoji práci

Spojené státy ztratily svoji spolehlivost 

Fareed Zakaria

Svět úspěšně hledá cesty, jak se tomu přizpůsobit

Téma

Boj o duši Ameriky

Dominika Perlínová

Jakou cenu je země ochotna zaplatit za omezení nelegální migrace

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

S Babišem je to jako s Trumpem. Pořád se učíme

František Trojan, Kristýna Jelínková

Jak hledá česká opozice recept na fungování v nové domácí (i geopolitické) realitě

Babiš počítá s Turkem pro svůj velký plán. Říká tomu záchrana Evropy

Marek Švehla

Zmocněnec pro green deal, kterého prezident odmítá jmenovat ministrem, se má stát součástí diplomatické ofenzivy nové vlády

Devadesátka na krku a život před sebou

Marek Švehla

V Česku rychle přibývá velmi starých lidí. Jak se jim žije?

Zahraničí

V tak velkém ohrožení nebyl íránský režim od svého vzniku. Přišel čas revoluce, nebo převratu?

Tomáš Lindner

Přesnou odpověď na to, co by ho mohlo nahradit, pokud současné protesty uspějí, nikdo nezná

Ukrajinští veteráni hledají nový život po návratu ze zákopů – a našli ho v kabanosu nebo opravených ikonách

Tomáš Brolík, Ondřej Kundra

Začít podnikat není snadné. Ale mluvit bývá ještě těžší

Zdraví

Buď Havířov, nebo rodím v autě. V čem spočívá kouzlo oblíbené porodnice

Markéta Plíhalová

Zpráva ze vzácného místa, kde porodnost neklesá

Technologie

Máme tady další genderovou propast – tentokrát v používání AI

Clara Zanga

Studie ukazují, že ženy jsou méně pravděpodobnými uživatelkami AI než muži. Znamená to, že jim „ujel vlak“, nebo v novém světě spíše plní podstatnou, ale neviditelnou roli?

Věda

Je váš pes geniální? Pokud ano, naučí se jména hraček pouhým odposlechem konverzace

Martin Uhlíř

Nově objevené schopnosti některých psů mohou měnit pohled na evoluci jazyka. Zahraniční vědkyně vyzývá „pejskaře“ z Česka, aby se jí přihlásili

Rozhovor

Pravěký člověk měl mnohem větší představivost, než si dokážeme připustit

Jan H. Vitvar

S archeologem Jiřím A. Svobodou o nové knize Paleolit českých zemí, ve které s týmem odborníků shrnuje dosavadní bádání o nejstarším období lidských dějin na našem území

Hudba

Athena Chlebová: Hudbu dělám jako smutný klaun

Pavel Turek

Pražská rapperka se na hořce úsměvném albu Vodsrdce utkává s frustrující každodenností

Kultura

Timothée Chalamet se pustil do zápasu s imagí kluka odvedle 

Jindřiška Bláhová

Největší hereckou hvězdu instagramové generace čeká nejistý terén dospělejších rolí

Album týdne: Dry Cleaning je hlasitá kapela s tichou vypravěčkou, která se nevzdává něhy a radosti

Pavel Turek

Film týdne: Jít, či nejít? Snímek Hamnet je stroj na pláč, který vrací matkám místo v dějinách

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Malířka Ilona Koroman nahlíží klíčovou dírkou do míst, ze kterých se vám nebude chtít odejít

Jan H. Vitvar

Literatura

Věčný barbar před branami

Jakub Rákosník

Historie Říma očima těch, kteří byli a jsou divocí a cizí

Zamilovaný Hvížďala

Josef Chuchma

Jeden den v životě

Jedna vlaštovka jaro nedělá

David Merta

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper