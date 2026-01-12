Boj o duši Ameriky
Jakou cenu je země ochotna zaplatit za omezení nelegální migrace
Editorial
Respekt • Despekt
Komentář
Udobřování a mlčení na Trumpa nezabírá. Změnu můžeme začít solidaritou s Dánskem
Tomáš Lindner
Dobré vztahy s Washingtonem jsou i v českém zájmu, ale tím hlavním je jednotná Evropa
Nemůže se náhodou stát, že to bude dobrá vláda?
Marek Švehla
Kabinet populistů a ještě větších populistů se vydal udělat z Česka nejlepší místo na Zemi
Vzácné kovy, vliv a odpovědnost
Magdaléna Fajtová
V Ústavním soudu se objevil tajuplný šestnáctý hlas
Ondřej Kadlec
Umělá inteligence mění způsob, jímž klíčová instituce vysvětluje svoji práci
Spojené státy ztratily svoji spolehlivost
Fareed Zakaria
Svět úspěšně hledá cesty, jak se tomu přizpůsobit
Téma
Česko
S Babišem je to jako s Trumpem. Pořád se učíme
František Trojan, Kristýna Jelínková
Jak hledá česká opozice recept na fungování v nové domácí (i geopolitické) realitě
Babiš počítá s Turkem pro svůj velký plán. Říká tomu záchrana Evropy
Marek Švehla
Zmocněnec pro green deal, kterého prezident odmítá jmenovat ministrem, se má stát součástí diplomatické ofenzivy nové vlády
Devadesátka na krku a život před sebou
Marek Švehla
V Česku rychle přibývá velmi starých lidí. Jak se jim žije?
Zahraničí
V tak velkém ohrožení nebyl íránský režim od svého vzniku. Přišel čas revoluce, nebo převratu?
Tomáš Lindner
Přesnou odpověď na to, co by ho mohlo nahradit, pokud současné protesty uspějí, nikdo nezná
Ukrajinští veteráni hledají nový život po návratu ze zákopů – a našli ho v kabanosu nebo opravených ikonách
Tomáš Brolík, Ondřej Kundra
Začít podnikat není snadné. Ale mluvit bývá ještě těžší
Zdraví
Technologie
Věda
Rozhovor
Hudba
Kultura
Timothée Chalamet se pustil do zápasu s imagí kluka odvedle
Jindřiška Bláhová
Největší hereckou hvězdu instagramové generace čeká nejistý terén dospělejších rolí