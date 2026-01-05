0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Rozdělí si Trump, Putin a Si planetu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Obálka vydání 3/2026
3/2026 • 12.–18. 1. 2026

Rozdělí si Trump, Putin a Si planetu?

Kam nás dovede geopolitický ohňostroj, kterým začal rok 2026

Koupit předplatné
Obálka vydání 2/2026
Ruští špioni ovládli Vídeň
5.–11. 1. 2026
Trump, Putin Wrap Up Longest Face-To-Face Talks At Alaska Summit Autor: Bloomberg via Getty Images
Rozdělí si Trump, Putin a Si planetu?
Rozdělí si Trump, Putin a Si planetu?
Svět se mění v džungli, ruský vliv v Česku roste a Babiš si připnul odznáček
Svět se mění v džungli, ruský vliv v Česku roste a Babiš si připnul odznáček
Dlouhá fronta na magnet. Jak čekací lhůty mění pacienty ve vystresované telefonní ústředny
Dlouhá fronta na magnet. Jak čekací lhůty mění pacienty ve vystresované telefonní ústředny

Editorial

Česko potřebuje čitelnou zahraniční politiku

Erik Tabery

Je třeba Andreji Babišovi přičíst bod, že iniciativu nezastavil úplně. Potíž s alibistickou politikou však je, že nic nedělá pořádně

Anketa

Kdo podle vás bude nejsilnějším hlasem české opozice?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

K míru se dá jít jen přes bezpečnostní záruky

Marek Švehla

A v tom můžeme pomoci i my. Chápe tohle míru oddaná česká vláda?

Vláda by měla podat kompetenční žalobu na prezidenta

Erik Tabery

Petr Pavel znovu odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem a veřejnost by měla vědět, jestli správně

Hodně štěstí, Dmytro

Silvie Lauder

České porodnice narazily na problém: české sociální sítě

Vnitřní válka

Dominika Perlínová

Spor mezi Trumpovou vládou a demokratickými státy se tragickou smrtí mladé Američanky ještě více prohloubil

Znamená to, že budeme zase brzy mistři?

Marek Švehla

Češi ve finále padli, jejich skvělá hra však navodila dojem, že český hokej čekají dobré roky. Jisté to není

Trump učí svět bát se Ameriky

Fareed Zakaria

Spojené státy jdou proti příběhu svého úspěchu

Svět se mění v džungli, ruský vliv v Česku roste a Babiš si připnul odznáček

Erik Tabery

K vládnímu konceptu vlastenectví a bezpečnostní politiky se přihlásit nedá. Ohrožuje české zájmy

Téma

Rozdělí si Trump, Putin a Si planetu?

Tomáš Lindner, Dominika Perlínová

Kam nás dovede geopolitický ohňostroj, kterým začal rok 2026

Zahraničí

Venezuelská vláda nemá celou zemi pod kontrolou. Na americkém zásahu však každopádně může vydělat

Dominika Perlínová

Iberoamerikanista Radek Buben vysvětluje, jak sesazení prezidenta Madura může ovlivnit budoucnost státu, který se potýká s obrovskou chudobou a kriminalitou

David French, NYT: Trump rozpoutal síly, které nemá pod kontrolou

David French, The New York Times

Co se stane, pokud pošetilý svět zapomene, jaké to je, když velmoci začnou válčit

Porošenko pro Respekt: S Trumpem musí Ukrajina jednat jinak

Ondřej Kundra

S bývalým ukrajinským prezidentem o tom, co může donutit Putina, aby přestal válčit

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

„Velkých změn se bát nemusíte.“ Detaily Macinkova zemětřesení v Černínském paláci

Filip Zelenka

Změny na ministerstvu zahraničních věcí jsou rozhodně překotné. Jejich smysl je zatím velkou neznámou

Dlouhá fronta na magnet. Jak čekací lhůty mění pacienty ve vystresované telefonní ústředny

Clara Zanga

Populace stárne, prevence sílí – a zobrazovací přístroje nestíhají

Technologie

Snaha USA vrátit se na Měsíc má dva soupeře: Čínu a příliš ambiciózního Elona Muska

Martin Uhlíř

Američané brzy obletí našeho kosmického souputníka. Budou znovu první i na jeho povrchu?

Kontext

Učit, jak myslet, ne co si myslet

Sian Leah Beilock, The Atlantic

Proč je vysokoškolské studium v éře sociálních sítí ještě více potřeba

Anketa: Co vám dalo studium na vysoké škole?

Respekt

Každý rok v Česku úspěšně dokončí vysokoškolské studium více než 60 tisíc vysokoškolských studentů. Zeptali jsme se proto absolventů a brzkých absolventů vysokých škol v Česku i zahraničí, jaký pro ně měla studia přínos.

Rozhovor

Teď není čas na koalici Spolu, ale na posílení značky ODS

František Trojan

S kandidátem na předsedu občanských demokratů Martinem Kupkou o pojetí opozice, poučení z voleb a ambicích jeho strany

TV seriály

Skončil seriál Stranger Things. Netflix přesvědčil jednu generaci, že bez něj nemůže žít

Jindřiška Bláhová

Hororové dobrodružství plné monster z jiných dimenzí se stalo tím, co má člověk určitého věku jednoduše znát

Kultura

Výstava, která Babišův kabinet nepotěší

Jan H. Vitvar

Akce Umění aktivismu mapuje radikální změny na současné české scéně

Album týdne: Písničkářka Pivoňka hledá odpovědi v nočních městech

Pavel Turek

Seriál týdne: I druhá řada Metody Markovič o chytání spartakiádního vraha se obsazením trefila do černého

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Retrospektiva Aleše Veselého připomíná, že sochař v tvorbě nedělal kompromisy

Jan H. Vitvar

Literatura

Jak na návrat do budoucnosti

Boris Hokr

Portrét poraženého

Kateřina Čopjaková

Tři jména, tři osudy

Hana Ulmanová

Jeden den v životě

Dotek malby nástěnné

Lukáš Zima

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých 14 dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper