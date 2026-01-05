Rozdělí si Trump, Putin a Si planetu?
Kam nás dovede geopolitický ohňostroj, kterým začal rok 2026
Editorial
Respekt • Despekt
Komentář
K míru se dá jít jen přes bezpečnostní záruky
Marek Švehla
A v tom můžeme pomoci i my. Chápe tohle míru oddaná česká vláda?
Vláda by měla podat kompetenční žalobu na prezidenta
Erik Tabery
Petr Pavel znovu odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem a veřejnost by měla vědět, jestli správně
Hodně štěstí, Dmytro
Silvie Lauder
České porodnice narazily na problém: české sociální sítě
Vnitřní válka
Dominika Perlínová
Spor mezi Trumpovou vládou a demokratickými státy se tragickou smrtí mladé Američanky ještě více prohloubil
Znamená to, že budeme zase brzy mistři?
Marek Švehla
Češi ve finále padli, jejich skvělá hra však navodila dojem, že český hokej čekají dobré roky. Jisté to není
Trump učí svět bát se Ameriky
Fareed Zakaria
Spojené státy jdou proti příběhu svého úspěchu
Svět se mění v džungli, ruský vliv v Česku roste a Babiš si připnul odznáček
Erik Tabery
K vládnímu konceptu vlastenectví a bezpečnostní politiky se přihlásit nedá. Ohrožuje české zájmy
Téma
Zahraničí
Venezuelská vláda nemá celou zemi pod kontrolou. Na americkém zásahu však každopádně může vydělat
Dominika Perlínová
Iberoamerikanista Radek Buben vysvětluje, jak sesazení prezidenta Madura může ovlivnit budoucnost státu, který se potýká s obrovskou chudobou a kriminalitou
David French, NYT: Trump rozpoutal síly, které nemá pod kontrolou
David French, The New York Times
Co se stane, pokud pošetilý svět zapomene, jaké to je, když velmoci začnou válčit
Porošenko pro Respekt: S Trumpem musí Ukrajina jednat jinak
Ondřej Kundra
S bývalým ukrajinským prezidentem o tom, co může donutit Putina, aby přestal válčit
Česko
„Velkých změn se bát nemusíte.“ Detaily Macinkova zemětřesení v Černínském paláci
Filip Zelenka
Změny na ministerstvu zahraničních věcí jsou rozhodně překotné. Jejich smysl je zatím velkou neznámou
Dlouhá fronta na magnet. Jak čekací lhůty mění pacienty ve vystresované telefonní ústředny
Clara Zanga
Populace stárne, prevence sílí – a zobrazovací přístroje nestíhají
Technologie
Kontext
Učit, jak myslet, ne co si myslet
Sian Leah Beilock, The Atlantic
Proč je vysokoškolské studium v éře sociálních sítí ještě více potřeba
Anketa: Co vám dalo studium na vysoké škole?
Respekt
Každý rok v Česku úspěšně dokončí vysokoškolské studium více než 60 tisíc vysokoškolských studentů. Zeptali jsme se proto absolventů a brzkých absolventů vysokých škol v Česku i zahraničí, jaký pro ně měla studia přínos.
Rozhovor
TV seriály
Kultura
Výstava, která Babišův kabinet nepotěší
Jan H. Vitvar
Akce Umění aktivismu mapuje radikální změny na současné české scéně