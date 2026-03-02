Z televize se stává samoobsluha politiků
Václav Moravec se chystá na vynucenou debatu s Okamurou
Editorial
Anketa
Respekt • Despekt
Zahraničí
Íránský duchovní vůdce Chameneí byl zabit. Jeho smrt může mít nezamýšlené důsledky
Tomáš Lindner
Zajímal ho vzdor proti Západu, nikoli rozvoj země. Nyní je jeho život a dílo v troskách.
Čeho chce Trump v Íránu dosáhnout?
Tomáš Lindner
Režim ajatolláha Chameneího ztratil legitimitu. Na jeho změnu ale nebude stačit zásah podobný tomu ve Venezuele
Vícerychlostní Evropa je blíže než kdykoli dřív
Magdaléna Fajtová
Uvnitř Evropské unie vzniká aktivnější „tvrdé jádro“. Není to poprvé – a i tentokrát je to příležitost pro ty, kteří zaostávají
Cena za přijetí do Epsteinova světa: mlčení
Lisa Miller, The New York Times
Byla tu spousta náznaků, že s Jeffreym Epsteinem není něco v pořádku. Proč nikdo nic neřekl?
Zmizet z Gmailu, Zoomu i Airbnb. Opustit nejen Microsoft, ale i Visu a Amazon
Dominika Perlínová
Donald Trump inspiruje evropské státy k úvahám, jak se v běžném životě vyhnout všudypřítomným službám amerických technologických gigantů
Komentář
Anne Applebaum: Trump nemá pro Íránce žádný plán
Anne Applebaum , The Atlantic
Jen bombardování Íránu stabilní režim nevytvoří
Nelíbí se vám něco na Babišovi? Jste nemocní a patříte na psychiatrii
Marek Švehla
Český premiér přišel na nový způsob, jak se vypořádat s kritikou
Ján Markoš: Ten nejdůležitější zápas jsme prohráli
Ján Markoš, Denník N
Hokejová reprezentace, jejíž generální manažer preferuje úspěch před základními principy morálky, není mou reprezentací
Šichtařová vynalezla zajímavou disciplínu: za veřejné peníze neprosazuje vůbec nic
František Trojan
Poslankyně, která kritizovala „prosazování politických názorů” neziskovkami, nevystupuje na plénu ani ve výborech, ale točí videa pro soukromý byznys
Co chtějí voliči? Dvě země dávají jasnou odpověď
Fareed Zakaria
Co nám dvě pozoruhodné politické skutečnosti říkají o náladě dnešního světa
Téma
Česko
Miliardy, nebo jen miliony? Stát devět let bojuje s vymáháním nezákonných dotací od Agrofertu
Filip Zelenka
Střet zájmů Andreje Babiše není ani po téměř dekádě vyřešený
Když budu řešit, čeho se bát, tak ze mě zbude jen hromádka rosolu
Marek Švehla
V jihočeském Palermu hořelo auto největšího kritika radnice
Daniel Vávra končí ve vedení studia Warhorse, které stojí za megahitem Kingdom Come
Magdaléna Fajtová
Odchod kreativního ředitele zřejmě provázely spory. Teď bude pracovat na hraném snímku podle své životní hry
Jak snadné bude v Česku vyhodit kvalitního úředníka?
František Trojan
Vláda se v rychlosti a potichu pokouší proměnit zdejší státní službu k obrazu svému. Idea se ocitla v šuplíku už za vlády Petra Nečase a její reinkarnaci teď zkompletoval někdejší ministr spravedlnosti
Nikdy jsem nechtěla být druhá Ledecká, ale první Maděrová
Markéta Plíhalová
Jsem trochu workoholik, dělat něco napůl je k ničemu, říká zlatá snowboardistka
Jak najít nový domov pro pětadvacet bezprizorních krav
Tomáš Brolík
Svéráznému stádu hrozilo, že skončí na jatkách nebo v kravínech – zachránila ho velká improvizace
Film
Kultura
Chci přinášet naději, že i z těžkých momentů se dá vytvořit něco hezkého
Barbora Koutná
Zpěvačka Marie April je nominovaná na Anděla v kategorii Objev roku