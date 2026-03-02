0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Z televize se stává samoobsluha politiků
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Obálka vydání 10/2026
10/2026 • 2.–8. 3. 2026

Z televize se stává samoobsluha politiků

Václav Moravec se chystá na vynucenou debatu s Okamurou

Koupit předplatné
Obálka vydání 9/2026
Svět ve stínu ruské války
23. 2. – 1. 3. 2026
Václav Moravec Autor: Milan Jaroš
Václav Moravec: Z televize se stává samoobsluha politiků
Václav Moravec: Z televize se stává samoobsluha politiků
Íránský duchovní vůdce Chameneí byl zabit. Jeho smrt může mít nezamýšlené důsledky
Íránský duchovní vůdce Chameneí byl zabit. Jeho smrt může mít nezamýšlené důsledky
Nikdy jsem nechtěla být druhá Ledecká, ale první Maděrová
Nikdy jsem nechtěla být druhá Ledecká, ale první Maděrová

Editorial

Macinka se minul žánrem. Místo Lavrova má mluvit k Babišovi

Ondřej Kundra

Pokud ministr zahraničí skutečně vnímá Rusko jako agresora, měl by premiéra přesvědčit o posilování obranyschopnosti

Anketa

Co by podle vás měla česká vláda dělat, aby se zvýšila porodnost?

Respekt

Francouzská vláda plánuje zvýšit klesající porodnost. Rozešle dopisy všem devětadvacetiletým ženám a mužům, ve kterých je informuje o reprodukčním zdraví a nabádá je ke včasnému založení rodiny.

Respekt • Despekt

Respekt/despekt

Respekt

Zahraničí

Íránský duchovní vůdce Chameneí byl zabit. Jeho smrt může mít nezamýšlené důsledky

Tomáš Lindner

Zajímal ho vzdor proti Západu, nikoli rozvoj země. Nyní je jeho život a dílo v troskách.

Čeho chce Trump v Íránu dosáhnout?

Tomáš Lindner

Režim ajatolláha Chameneího ztratil legitimitu. Na jeho změnu ale nebude stačit zásah podobný tomu ve Venezuele

Vícerychlostní Evropa je blíže než kdykoli dřív

Magdaléna Fajtová

Uvnitř Evropské unie vzniká aktivnější „tvrdé jádro“. Není to poprvé – a i tentokrát je to příležitost pro ty, kteří zaostávají

Cena za přijetí do Epsteinova světa: mlčení

Lisa Miller, The New York Times

Byla tu spousta náznaků, že s Jeffreym Epsteinem není něco v pořádku. Proč nikdo nic neřekl?

Zmizet z Gmailu, Zoomu i Airbnb. Opustit nejen Microsoft, ale i Visu a Amazon

Dominika Perlínová

Donald Trump inspiruje evropské státy k úvahám, jak se v běžném životě vyhnout všudypřítomným službám amerických technologických gigantů 

Komentář

Anne Applebaum: Trump nemá pro Íránce žádný plán

Anne Applebaum , The Atlantic

Jen bombardování Íránu stabilní režim nevytvoří

Nelíbí se vám něco na Babišovi? Jste nemocní a patříte na psychiatrii

Marek Švehla

Český premiér přišel na nový způsob, jak se vypořádat s kritikou

Ján Markoš: Ten nejdůležitější zápas jsme prohráli

Ján Markoš, Denník N

Hokejová reprezentace, jejíž generální manažer preferuje úspěch před základními principy morálky, není mou reprezentací

Šichtařová vynalezla zajímavou disciplínu: za veřejné peníze neprosazuje vůbec nic

František Trojan

Poslankyně, která kritizovala „prosazování politických názorů” neziskovkami, nevystupuje na plénu ani ve výborech, ale točí videa pro soukromý byznys

Co chtějí voliči? Dvě země dávají jasnou odpověď

Fareed Zakaria

Co nám dvě pozoruhodné politické skutečnosti říkají o náladě dnešního světa

Téma

Václav Moravec: Z televize se stává samoobsluha politiků

Ondřej Kundra

Známý moderátor se chystá na vynucenou debatu s Okamurou 

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Miliardy, nebo jen miliony? Stát devět let bojuje s vymáháním nezákonných dotací od Agrofertu

Filip Zelenka

Střet zájmů Andreje Babiše není ani po téměř dekádě vyřešený

Když budu řešit, čeho se bát, tak ze mě zbude jen hromádka rosolu

Marek Švehla

V jihočeském Palermu hořelo auto největšího kritika radnice

Daniel Vávra končí ve vedení studia Warhorse, které stojí za megahitem Kingdom Come

Magdaléna Fajtová

Odchod kreativního ředitele zřejmě provázely spory. Teď bude pracovat na hraném snímku podle své životní hry

Jak snadné bude v Česku vyhodit kvalitního úředníka?

František Trojan

Vláda se v rychlosti a potichu pokouší proměnit zdejší státní službu k obrazu svému. Idea se ocitla v šuplíku už za vlády Petra Nečase a její reinkarnaci teď zkompletoval někdejší ministr spravedlnosti

Nikdy jsem nechtěla být druhá Ledecká, ale první Maděrová

Markéta Plíhalová

Jsem trochu workoholik, dělat něco napůl je k ničemu, říká zlatá snowboardistka

Jak najít nový domov pro pětadvacet bezprizorních krav

Tomáš Brolík

Svéráznému stádu hrozilo, že skončí na jatkách nebo v kravínech – zachránila ho velká improvizace

Film

Vyber si práci. Vyber si kariéru. Vyber si rodinu. Filmový Trainspotting slaví třicet let

Pavel Turek

Snímek Dannyho Boylea přinesl průlom v tom, jak se na plátně zobrazuje drogová závislost i nedostižný písňový soundtrack

Kultura

Chci přinášet naději, že i z těžkých momentů se dá vytvořit něco hezkého

Barbora Koutná

Zpěvačka Marie April je nominovaná na Anděla v kategorii Objev roku 

Album týdne: U2 nepřestávají snít o tom, že se vzbudí do svobodného světa

Barbora Koutná

STAND-UP TÝDNE: Ježíš přichází za Taylor Tomlinson během orgasmu

Pavel Turek

VÝSTAVA TÝDNE: Od moravského Bauhausu po údery sekerou – stoletá bilance brněnské „Šuřky“

Jan H. Vitvar

Literatura

Umíme pěstovat bonsaje?

Petr A. Bílek

Co vyčteme z českých porevolučních povídek

Pochopit volbu

Kateřina Čopjaková

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Jeden den v životě

Velký den

Vít Malý

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper