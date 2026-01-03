0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
Anketa1. 3. 2026

Co by podle vás měla česká vláda dělat, aby se zvýšila porodnost?

Francouzská vláda plánuje zvýšit klesající porodnost. Rozešle dopisy všem devětadvacetiletým ženám a mužům, ve kterých je informuje o reprodukčním zdraví a nabádá je ke včasnému založení rodiny.

Respekt
Astronaut
Fotka autora Sarah Haváčová
Sarah Haváčová
Fotka autora Tomáš Sobotka
Tomáš Sobotka
Fotka autora Petra Sovová 
Petra Sovová 
Fotka autora Kateřina Basel
Kateřina Basel

