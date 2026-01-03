Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
V teplém a slunečném počasí začaly kvést louky. Uplynul čtvrtý rok celoplošné ruské války proti demokratické Ukrajině. Ukrajina tím, že brání sama sebe, brání i Evropu, řekl ve výroční den ruského útoku ve své řeči na veřejném senátním slyšení Bezpečnost Ukrajiny, bezpečnost Evropy a obranyschopnost státu předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil (ODS). Bezpečný prostor vytváříme společně, ten nevzniká tím, že se staráme jen sami o sebe, a pokud jako národ, jako lidé ztratíme soucit, ochotu něco obětovat, dát ve prospěch ostatních, potom se může stát, že přijdeme o všechno, o budoucnost naši, našich dětí a vnuků, dodal Vystrčil. „Program válka, Ukrajina, to si pletete s Fialovou vládou, my máme důležitější program – každodenní život českých spoluobčanů,“ vysvětlil premiér Andrej Babiš, proč se senátního slyšení k ruskému útoku a k obranyschopnosti Česka nezúčastnil žádný z členů jeho kabinetu. Podle průzkumu agentury NMS chce většina Čechů bránící se Ukrajinu nadále podporovat, ale liší se v tom, jak: většina je pro „humanitární pomoc“, zatímco pro výraznější ekonomickou a vojenskou podporu je jen zhruba čtvrtina respondentů; 15 procent zdejších občanů nechce Ukrajině pomáhat vůbec a osm procent „neví“. Představitelé radnice Prahy 1 v čele se starostkou Terezií Radoměřskou (TOP 09) uctili na Václavském náměstí památku studenta Jana Zajíce, který se zde – inspirován podobným činem Jana Palacha – před 57 lety upálil na protest proti rezignaci české společnosti po okupaci Československa Sovětskou armádou. Mám z toho rozporuplné pocity, můj sen žije někdo jiný, postěžoval si poslanec vládní strany Motoristé sobě Filip Turek svým příznivcům na skutečnost, že i když byl jmenován vládním zmocněncem pro klima a dostal několik funkcí v českém sněmu, přece jen mu vinou neochoty prezidenta Petra Pavla jmenovat ho (kvůli veřejně projevovanému pozitivnímu vztahu k nacismu a návrhu netrestat upalování romských dětí) do vlády unikl jeho „sen a vášeň“ – křeslo ministra zahraničí České republiky. Ministerstvo obrany přiznalo, že po čerstvém přesunu 21 miliard korun z jeho rozpočtu do rozpočtu ministerstva dopravy nesplní Česko letos závazky dané spojencům v NATO ohledně našeho příspěvku ke společné alianční obraně. Náš úkol je vynášení drůbeže a její ukládání do kontejneru s oxidem uhličitým, poté provedeme dekontaminaci zasahujících osob i techniky a dezinfekci hal, popsala mluvčí královéhradeckých hasičů Martina Götzová, jakým způsobem stovka profesionálů z tamního sboru zplynovala 236 tisíc slepic využívaných dosud ke snášení vajec ve velkochovu v Kosičkách u Hradce Králové, kde se objevila ptačí chřipka. Zastupitelé obce Chřibská na Děčínsku se jednomyslně rozhodli, že navrhnou prezidentovi republiky udělit medaili Za hrdinství místnímu občanovi Liboru Cicvárkovi, který letos v lednu při útoku šíleného střelce na budovu Městského úřadu v Chřibské pomáhal ohroženým úředníkům i běžným lidem do bezpečí a sám při tom položil svůj život. Nově zveřejněné údaje evropských agentur pro zdraví a bezpečnost potravin prozradily, že u bakterií přenášených potravinami stále roste jejich odolnost vůči běžně používaným antibiotikům. Na Holanské rybníky u České Lípy se z německého zimoviště vrátil nejstarší – čtyřiadvacetiletý – českou národní kombinací kroužkovaný jeřáb popelavý.
