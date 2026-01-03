0:00
Agenda1. 3. 20263 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Kde budete škrtat? ptá se nový ministr národních parků

Nový ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé), kterého minulé pondělí jmenoval prezident, čeká od zástupců národních parků analýzy k možným personálním změnám. Řekl to po jednání se zástupci parků ke škrtům v provozu. Podle vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a green deal Filipa Turka (za Motoristy) ministerstvo se zástupci začalo jednat o tom, jak naložit s finančními rezervami, ve kterých je podle dřívějšího vyjádření Červeného kolem 750 milionů korun. Škrty v provozu národních parků kritizují ekologové, kteří vládní Motoristy v čele ministerstva odmítají.

Babiš: Česko nedá na obranu tolik, kolik slíbilo v NATO

Česko určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta HDP. V rozhovoru pro Deník.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ukrajina podle něj v souladu s volebním programem vládních stran není prioritou jeho kabinetu, válku musí vyřešit americký prezident Donald Trump s evropskými lídry a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Na tom, že obranné výdaje vzrostou na 3,5 procenta HDP do roku 2035, se loni dohodly státy Severoatlantické aliance, jejíž je Česko součástí.

