Pět českých zpráv
Kde budete škrtat? ptá se nový ministr národních parků
Nový ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé), kterého minulé pondělí jmenoval prezident, čeká od zástupců národních parků analýzy k možným personálním změnám. Řekl to po jednání se zástupci parků ke škrtům v provozu. Podle vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a green deal Filipa Turka (za Motoristy) ministerstvo se zástupci začalo jednat o tom, jak naložit s finančními rezervami, ve kterých je podle dřívějšího vyjádření Červeného kolem 750 milionů korun. Škrty v provozu národních parků kritizují ekologové, kteří vládní Motoristy v čele ministerstva odmítají.
Babiš: Česko nedá na obranu tolik, kolik slíbilo v NATO
Česko určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta HDP. V rozhovoru pro Deník.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ukrajina podle něj v souladu s volebním programem vládních stran není prioritou jeho kabinetu, válku musí vyřešit americký prezident Donald Trump s evropskými lídry a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Na tom, že obranné výdaje vzrostou na 3,5 procenta HDP do roku 2035, se loni dohodly státy Severoatlantické aliance, jejíž je Česko součástí.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu