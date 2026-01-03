0:00
Astrounat Brázda
Kultura1. 3. 20262 minuty

Album týdne: U2 nepřestávají snít o tom, že se vzbudí do svobodného světa

Barbora Koutná

Skupina U2 přichází téměř po deseti letech s novou hudbou. Pět skladeb a jedna báseň na EP Days of Ash jsou reakcí na současné dění ve světě. I proto deska vyšla neohlášeně, jelikož hudebníci cítili potřebu se konečně vyjádřit. Písně zároveň tvoří část alba, které kapela plánuje dokončit na konci tohoto roku. Ostatní skladby však budou podle zpěváka Bona od těch zatím vydaných výrazně odlišné.

