Kultura1. 3. 20262 minuty
Album týdne: U2 nepřestávají snít o tom, že se vzbudí do svobodného světa
Skupina U2 přichází téměř po deseti letech s novou hudbou. Pět skladeb a jedna báseň na EP Days of Ash jsou reakcí na současné dění ve světě. I proto deska vyšla neohlášeně, jelikož hudebníci cítili potřebu se konečně vyjádřit. Písně zároveň tvoří část alba, které kapela plánuje dokončit na konci tohoto roku. Ostatní skladby však budou podle zpěváka Bona od těch zatím vydaných výrazně odlišné.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Zahraničí10 minut
„Putin mi nic neudělal.“ Cesta do mysli malířského mistra, který vede Alternativu pro Německo
Mariam Lau, Die Zeit9. 3. 2026
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Zen žen
Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej8. 3. 2026