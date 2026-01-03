Macinka se minul žánrem. Místo Lavrova má mluvit k Babišovi
Pokud ministr zahraničí skutečně vnímá Rusko jako agresora, měl by premiéra přesvědčit o posilování obranyschopnosti
Ministr zahraničí Petr Macinka pronesl minulý týden na Valném shromáždění OSN v den čtvrtého výročí ruské agrese na Ukrajině projev, v němž se obrátil na šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova. „Po čtyřech letech by svět rád slyšel jednoduché odpovědi: Jak vypadá vaše vítězství? Kolik zničených měst je dost? Kolik zmařených životů je dost? Protože pokud vítězství nemá jasný konec, pak to není strategie. Je to cynický autopilot,“ vzkázal Macinka nepřítomnému Lavrovovi. „Je dnes Rusko bezpečnější než před čtyřmi lety? Má více partnerů? Více stability? Více důvěry?“
Macinka, jak uvedl, k Lavrovovi mluvil nikoli především jako k protivníkovi, ale jako k člověku, který velmi dobře ví, že žádná velmoc nemůže vyhrát válku proti realitě. „Dočasně můžete kontrolovat území. Dočasně můžete ovládat narativ. Můžete vytvářet a řídit propagandu. Ale nemůžete ovládnout čas,“ dodal s tím, že je proto nejvyšší čas válku ukončit.
Je důležité, že i současná vláda Andreje Babiše – minimálně její ministr zahraničí – dává na mezinárodním fóru veřejně najevo, že Rusko vnímá jako agresora. Macinka se ale jinak ve svém projevu minul žánrem. Lavrov po mnoha letech válčení, kdy Moskva usilovně ničí sousední zemi, dost těžko najednou prozře k poznání, že je to pro Rusy vlastně nevýhodné a že by měl raději společně s Vladimirem Putinem zasednout k mírovým jednáním.
Ve stejné době, kdy promluvil Macinka v OSN, vystoupil před polskými poslanci polský ministr zahraničí Radosław Sikorski. Ve své řeči mimo jiné prohlásil: „Stojíme před nebezpečím války, jakou zažili naši dědové. Kreml neustoupí. Uvědomování si nebezpečí může paralyzovat, anebo mobilizovat. Nemůžeme si dovolit být paralyzováni. Pasivita či spoléhání na jiné je pozvánka k eskalaci, stejně jako vykřikování, že to není naše válka.“
