1. 3. 2026

Vít Malý

Velký den

Vít Malý

Dnes je pro mě velký den. Při nedávném hokejovém zápase v O2 areně jsem vyhrál soutěž o zážitek Den kustodem HC Sparta Praha. Tento den nastává právě teď… a už nemůžu ani dospat.

Budíček v 5.00, snídaně jogurt + káva. Po snídani vyrážím z domova rychlým krokem v mrazivém lednovém ránu na metro směr Nádraží Holešovice a odtamtud na základnu Sparty, kterou je stará sportovní hala na Výstavišti. Mám se tam hlásit v 6.00. Jsem tam – plný očekávání – přesně načas.

Přivítají mě kustodi, kteří mi nabídnou svačinku a kávu v zázemí hokejového „obýváku“ a „kuchyně“. Jakmile posvačíme a popovídáme, jde se na věc – první činností kustoda je zabalení kompletní výstroje hráčů do hokejových báglů, naložení do dodávky a následný převoz do O2 areny, kde proběhne dopolední předzápasový trénink a večer extraligový zápas!

Sparta hraje domácí zápasy již pár let v naší největší aréně, ale zázemí má ve staré hale, kde také pravidelně trénuje. V Holešovicích máme hotovo a vyrážíme do Libně. Po vjezdu do O2 areny podzemním prostorem vykládáme všechny věci a převážíme je ke kabině Sparty.

