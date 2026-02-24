Daniel Vávra končí ve vedení studia Warhorse, které stojí za megahitem Kingdom Come
Odchod kreativního ředitele zřejmě provázely spory. Teď bude pracovat na hraném snímku podle své životní hry
Daniel Vávra se po vydání článku vyjádřil k celé situaci na svém facebookovém profilu. Uvedl, že některé informace obsažené v textu sám zmínil už v několika rozhovorech a na přednáškách, a proto je podle něj zdrojem uváděných tvrzení on sám. Autorka článku to odmítá – mluvila s konkrétní osobou obeznámenou se situací ve společnosti a informace má navíc zprostředkovaně potvrzené od dalších zdrojů, které si však nepřály s Respektem hovořit. Text byl následně doplněn o Vávrovo vyjádření k tomu, proč nebude pracovat na další hře společnosti Warhorse.
Daniel Vávra už nepracuje ve videoherní společnosti Warhorse, kterou založil a která stojí za celosvětovými herními hity Kingdom Come: Deliverance I a II. Podle slov šéfa firmy Martina Frývaldského bude mít na starosti hraný snímek Kingdom Come. Z jeho informací však není patrné, jak bude Vávrova práce technicky vypadat – a zda bude nyní již bývalý kreativní ředitel dál součástí firmy.
Oslovení členové vedení Warhorse do vydání článku bližší informace neposkytli a mediální oddělení společnosti bez větších detailů v e-mailu napsalo, že k dané věci nemá žádné vyjádření. Frývaldský v článku pro CzechCrunch sice řekl, že o „rozchod“ nejde, nicméně Vávra se vůbec nepodílí na nové videohře studia (detaily o ní rovněž zatím nejsou známy).
Podle zdrojů obeznámených s děním ve videoherní firmě se pod Vávrou obrazně řečeno kymácela židle už nějakou dobu. Vedení firmy se nelíbilo hned několik věcí. „Nějakou dobu už bylo jasné, že s ním do budoucna ve firmě nepočítají – neměl vůbec figurovat v dalším projektu Warhorse,“ potvrdil Respektu jeden z nich. Vznik nového projektu firma ohlásila před několika týdny.
