Fico zastavil Ukrajině elektřinu, Orbán jí blokuje životně důležitou půjčku
Maďaři jdou do voleb, 4. díl
Rusko dostalo ke čtvrtému výročí svého útoku na Ukrajinu vstřícný dar: Slovensko zastavilo dodávky elektřiny směrem na Ukrajinu a Maďarsko blokuje nový balík protiruských sankcí a stomiliardovou (v eurech) unijní půjčku na chod státu a armády. Dá se říct, že kroky premiérů Fica a Orbána účinným způsobem doplňují akce pozemních i vzdušných sil ruské armády.
Ve zkratce, jde o ropovod Družba, kterým z Ruska, přes ukrajinské území, teče téměř sto procent ropy, kterou jak Maďarsko, tak Slovensko zpracovávají. Na konci ledna, říkají Ukrajinci, jej na ukrajinském území poškodil ruský dron, a opravy jsou příliš riskantní. Slováci a Maďaři vyčítají Kyjevu, že opravuje pomalu. (Pravda je, že Ukrajina má zájem na tom, aby Družba nefungovala, protože maďarské a slovenské peníze se hodí ruskému válečnému rozpočtu.) Slovensko a Maďarsko nevyužily poslední čtyři roky k tomu, aby se od ruské ropy odstřihly, učinily opak. Teď jsou v úzkých, sousedi jim nechtějí v dovážení ruské ropy jinými cestami pomoci, a tak na Ukrajinu tlačí.
Fico ohlásil, že na Ukrajinu nepoteče elektřina, v dobách ruského státního teroru proti civilistům extrémně cenná komodita. Ale alespoň podle hrubých počtů to Ukrajina zvládne. V dobách nejtěžších mrazů (které spotřebu zvyšovaly) a nejtěžšího ruského bombardování (které schopnost vyrábět a distribuovat vlastní elektřinu snižovalo) musela Ukrajina dovážet zhruba třetinu spotřebovaného proudu. Slovensko je pro Ukrajinu druhá nejdůležitější spojka pro dovoz elektřiny (po, pro zemi nešťastně, Maďarsku), teče jí tudy asi třetina. O tuto třetinu z třetiny tedy Ukrajina přichází. Ale: tuhé mrazy povolily a spotřeba není tak vysoká a ruská kampaň už také není tak intenzivní. Potřeba importu není tak velká a dva další dovozci, Rumunsko a Polsko, mají nějaké volné kapacity. Ukrajina tedy slovenský výpadek nejspíše dokáže nahradit, i když je to samozřejmě starost navíc.
