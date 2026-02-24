0:00
24. 2. 20267 minut

Dělat i na zoufalém místě věci s péčí, důkladně a s radostí

Garrigue speciál: čtyři roky války na Ukrajině očima našich reportérů a reportérek

Magdaléna Fajtová
,
Zuzana Machálková
,
Ondřej Kundra
,
Tomáš Brolík
,
Marek Švehla

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Kyjeva, z Chersonu, ze Lvova, z Oděsy a dalších ukrajinských měst.

V úterý to jdou přesně čtyři roky od začátku války na Ukrajině. Už několik let (ještě před zahájením plnohodnotné agrese) moji kolegové na Ukrajinu jezdí a píší o stavu společnosti, o situaci na bojišti, o zkáze a smrti, ale také o příbězích naděje a lidskosti. Dnešní newsletter jsem se proto rozhodla udělat netradičně.

Oslovila jsem kolegy a kolegyně, kteří v zemi od začátku války byli, a poprosila je, aby popsali třeba jednu vzpomínku nebo něco, co jim utkvělo v paměti, na co často myslí. Marek Švehla se rozepsal o tom, jak v Buči nezvedl tankistickou čepici – což mu možná zachránilo život. Ondřej Kundra vzpomíná na operu Nabucco v Oděse. Tomáš Brolík píše o útěše, kterou může ve válce nabídnout teplý boršč. A Zuzana Machálková velmi osobně přemýšlí o tom, jak jí cesty na Ukrajinu proměňují pohled na vlastní život. 

