Píše se další kapitola OSN
V roce 2025 oslavila Organizace spojených národů osmdesát let od svého vzniku. Předsedkyně Valného shromáždění se zamýšlí nad prací organizace v minulosti a nad výzvami, kterým bude čelit v dalším desetiletí své existence.
Bod zlomu: Otázky světa
Rok 2025 byl mimořádným milníkem: 80 let Organizace spojených národů. Není to však chvíle k oslavám. Je to chvíle k zamyšlení nad historií této jedinečné organizace. V jádru není historie Organizace spojených národů historií instituce, ale historií lidí. Historií vizionářů, kteří se v roce 1945 sešli v San Francisku a OSN stvořili, a tisíců jejích zaměstnanců, kteří upřednostňují mír před válkou a slouží v krizových oblastech.
A především je to příběh lidí, kteří snášejí nepředstavitelné utrpení v mnoha konfliktech – možná nikdy neslyšeli o Valném shromáždění nebo Radě bezpečnosti, ale pořád v modré vlajce OSN hledají naději. Například ti, jež jsem potkala v uprchlickém táboře poblíž Džuby v Jižním Súdánu.
Tábor, který provozuje agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR), byl postaven pro dva tisíce lidí, ovšem momentálně jich tu žije víc než desetinásobek – hlavně žen a dětí. Uprchli přes poušť jen s oblečením, jež měli na sobě. Na tělech měli jizvy po násilí, ale jejich duše si nesly jizvy ještě hlubší. Jedna matka mi řekla, že se modlila za smrt, aby nemusela sledovat, jak její dceru opakovaně znásilňují vojáci. Přesto neztrácí naději, že jednoho dne v táboře dostanou psychologickou podporu a její dcera bude moci znovu chodit do školy.
Přivést děti domů
