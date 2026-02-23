0:00
Astrounat Brázda
Trumpova nečekaná válka
Bod zlomu: Otázky světa 2026

Pryč s béžovou nudou

Světová přehlídková mola v roce 2025 potvrdila obrat k maximalismu, jenž v sobě ukrývá něco velmi hmatatelného. Nadměrně velké siluety totiž neznamenají jen něco přidávat, ale jsou vyjádřením autenticity. 

Harris Reed

Bod zlomu: Otázky světa

Čtete článek ze speciálního vydání Respektu s esejemi z deníku The New York Times. Můžete si ho zakoupit na na stáncích nebo objednat v e-shopu.

Jednotlivé články budeme na webu publikovat v následujících dnech. ➡️ OBSAH VYDÁNÍ

Maximalismus, takový, v jaký věřím, neznamená jen něco přidávat. Znamená také více odhalovat. Je to umění avantgardy, excentričnosti, ale takové, které vyjadřuje vaše pojetí autenticity. Tam, kde někteří lidé mohou maximalismus odmítat pro jeho křiklavost, já vidím jeho účel. Za pomoci barev, textury, živosti a výrazných siluet buduje charakter postavy. Vypráví příběhy. Dáváte jeho prostřednictvím světu najevo, kým jste.

Pro mě – jakožto návrháře genderově nevyhraněných oděvů určených k vyjádření individuality – není maximalismus trendem, ale nezbytností. Vytváří dostatečný prostor pro každé tělo, gender i fantazii. Dovoluje nám vztáhnout se k našemu pravému já, které pak můžeme ukázat světu.

Pevně věřím, že lidé touží po opravdovosti. Hledáme skutečnou zranitelnost a transparentnost – nepřikrášlený příběh. Ve věku nekonečných příspěvků na sociálních sítích se toto hledání projevuje kolektivním odklonem od nablýskaného, dokonalého narativu pečlivě budovaného a piplaného PR agenturami. Místo toho se obracíme k autentičnosti.

Vzpoura hravostí

