Astrounat Brázda
23. 2. 20266 minut

Ján Markoš: Ten nejdůležitější zápas jsme prohráli

Hokejová reprezentace, jejíž generální manažer preferuje úspěch před základními principy morálky, není mou reprezentací

Ján Markoš
,
Denník N

Naši kluci se dostali do olympijského semifinále. A je to velký úspěch.

Jenže možná je to celé jinak. Vše záleží na tom, co chápeme pod pojmy „naši chlapci“ a „úspěch“.

Základem fanouškovství je identifikace s týmem. Je obtížné upřímně a od srdce podporovat mužstvo, se kterým člověk takové spojení necítí, se kterým se nějakým způsobem neztotožňuje. Jsou však hokejisté ve slovenském týmu skutečně „našimi chlapci“?

Mají slovenské občanství, to ano. Narodili se ve stejném státě jako většina Slováků. To však není žádná velká zásluha. Za to, kde se narodíme, nikdo z nás nemůže. A nemůžeme si za to, logicky, připsat ani žádné plusové body.

