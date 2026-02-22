0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Literatura22. 2. 20263 minuty

Monstrum i člověk

Hana Ulmanová

Definovala jím hybridní literaturu rušící hranice mezi žánry a ukázala, že antika není mrtvá. A kultovní zůstává i pro instagramovou generaci čtenářů, jimž je blízký její kondenzovaný, vizuální jazyk i téma bolestného hledání identity. Autobiografie rudé, román ve verších z roku 1998, je považován za nejlepší dílo Anne Carson (1950) – a také díky jeho vlivu se jméno básnířky, literární vědkyně, esejistky a univerzitní profesorky v posledních letech objevuje mezi kandidáty na Nobelovu cenu. Nyní se tento titul dočkal i české premiéry. 

Jako dítě ženy v domácnosti a bankovního úředníka se v dětství Carson stěhovala po kanadských městečkách a roku 1965 v jednom z nich v knihkupectví objevila zrcadlové vydání veršů Sapfó. Požádala tak středoškolskou učitelku latiny, aby ji o obědových pauzách zasvětila do starořečtiny, kterou pak vystudovala na prestižní skotské Univerzitě v St. Andrews. A z torza básně řeckého autora Stésichora z 6. stol. př. n. l. vychází i její Autobiografie rudé.

Kromě volného překladu původních fragmentů obsahuje pojednání o Stésichorovi včetně fiktivního rozhovoru, básně Američanky Emily Dickinson, narážky na Sigmunda Freuda či citáty z filozofa Heideggera – ale především nově převyprávěný Stésichorův příběh červeně okřídleného obra Geryona ve 47 krátkých kapitolách. Tradičně je jen poznámkou pod čarou v životě Hérakla, který měl ukrást dobytek na ostrově, jejž Geryon strážil, a tudíž ho zabil. V autorčině podání je však zasazen do současného světa, kde kluci chodí na hokejové tréninky a kde se cestuje autobusy a letadly. 

↓ INZERCE

Geryon je dnešní teenager, senzitivní introvert, kterého sužuje obsesivní láska. Dospívající mladík, jehož červená kůže a křídla symbolizují jinakost a tušení nepatřičnosti („Je hodně malých kluků co si myslí že jsou monstrum“), se zamiluje do charismatického, citově neukotveného a akčního Hérakla, který moc nepřemýšlí a brzy ho opustí. Až po letech se znovu setkají v Argentině, kde má Héraklés milence, a vznikne hodně zvláštní milostný trojúhelník. Nejistotu a samotu však Geryon překoná díky umění. Je talentovaný fotograf a jeho křídla v této chvíli zastupují kreativitu a vypjaté city, které dokáže přeměnit v tvořivou sílu („Jsem filozof sendvičů, rozhodl. Dobrých věcí uvnitř.“).

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články