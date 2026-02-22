0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura22. 2. 20263 minuty

Výstava týdne: Pánský klub, který ovlivnil dnešek – v GASK ožívá legendární seskupení 12/15 Pozdě, ale přece

Jan H. Vitvar

Jubilejní dvoustou padesátou výstavu má za sebou Josef Vomáčka jako kurátor díky aktuálnímu projektu 12/15 Přece... připravenému pro kutnohorskou GASK. “Jak už název napovídá, jde o ohlédnutí (dalšími kurátory jsou Richard Drury a Petr Mach) za tvorbou volného uměleckého seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, jemuž kdysi Vomáčka dělal manažera. Což v roce 1987, kdy skupina vznikla, pochopitelně ještě nemělo nic společného s komerční stránkou věci, šlo čistě o domlouvání prostorů k výstavám a jejich organizaci. Ve stejném roce vznikli také o generaci mladší Tvrdohlaví, těm dělal manažera Václav Marhoul. A jak výstava v závěru na dobových fotkách ukazuje (plný je jich také doprovodný katalog), byla to doba hédonická, neboť na umění bylo tehdy zvykem vyrážet s velkým nadšením a davově, ať už se dělo kdekoli. Jako v případě vůbec prvního veřejného vystoupení 12/15 v zámecké jízdárně v Kolodějích, kam si během měsíce zašlo dnes neuvěřitelných 12 tisíc lidí.

Seskupením prošlo dvanáct umělců a stejně jako u Tvrdohlavých šlo o čistě mužský kolektiv. Jmenujme alespoň Kurta Gebauera, Michaela Rittsteina, Jiřího Sopka, Jiřího Načeradského a Ivana Kafku. Řada z nich se po revoluci vrhla na pedagogickou dráhu, a když jsem nyní procházel sály kutnohorské galerie, kde každému výtvarníkovi patří separátní prostor, přišlo mi, že leccos z jejich postmoderních postupů se propsalo nejen do tvorby umělců a umělkyň, kteří jim na školách prošli rukama – ale že právě tady někde můžeme hledat kořeny současné neuvěřitelně pestré výtvarné scény, jež často sice vůbec netuší, že nějací 12/15 někdy existovali, a přesto má k jejich rozvolněným formám i obsahům mnohem blíž, než bychom si dokázali před oněmi čtyřiceti lety představit.

Čtyři z členů seskupení dnes už bohužel nežijí. A neexistuje vlastně už ani ono seskupení, nepočítáme-li tedy příležitostná setkání, z nichž to poslední pod názvem 12/15 DNES proběhlo před osmi lety v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Aktuální projekt v GASK nicméně dokládá, že skupinu s nezaměnitelným logem v podobě čtvrthodinkového výseku z ciferníku sice můžeme považovat za historický fenomén, ale s nepřehlédnutelně dobíhající životností. Stačí se podívat třeba na neutuchající, doslova živelnou produkci takového Rittsteina či Gebauera. Jak to v katalogu pěkně píše kurátor Josef Vomáčka: „Ono seskupení se dodnes ani nerozpadlo – přestalo se společně prostě jen vyskytovat.“ 

↓ INZERCE

Výstava trvá už jen do 8. března, čili máte ještě pár týdnů šanci si v Kutné Hoře po jejím zhlédnutí úlevně říct: pozdě, ale přece.  

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články