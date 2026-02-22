Jeden den v životě22. 2. 20263 minuty
Jak dospělí přicházejí na svět
Z ulice neslyším žádný auta. Hádám pět ráno. Otočím se k ní. Leží na svý straně postele, ale je zády a trochu dál než obvykle. Mimo dosah. Myslím na konec Sbohem, armádo!. Přivřu oči. Budík. Pořád tma. Rozsvěcím. Nohy na studenejch parketách. Oba byty pod náma už rok prázdný. Nikdo nechce dávat průměrnej plat za 2kk. Pro nás to znamená nedoplatek za plyn.
„Chceš nějakej čaj?“ ptám se jí.
„Třeba.“
„Jakej?“
