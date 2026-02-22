0:00
0:00
Astrounat Brázda
Trumpova nečekaná válka
Agenda22. 2. 20263 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Černochová v čele bezpečnostního výboru

Sněmovní bezpečnostní výbor se po třech měsících dočká kompletního vedení. Do funkce jeho předsedkyně členové zvolili exministryni obrany Janu Černochovou z ODS. Schválit ji musí ještě celé plénum. Podle kuloárních informací je na tom ale vládní většina domluvená a nemělo by tak dojít k problému. Kvůli neobsazenému křeslu se vztahy ve sněmovně mezi koalicí a opozicí vyostřily. Funkce není slučitelná s postem ministryně. Místo Černochové tak ODS pro dobu sestavování nového kabinetu dočasně chtěla v čele výboru jeho expředsedu Pavla Žáčka. Ten ale přes koalici neprošel. Až nyní několikatýdenní vyjednávání pomohlo k prolomení ledů. Nominace naopak zatím neproměnili zbylí bývalí ministři. Lukáše Vlčka nezvolili do čela výboru pro veřejnou správu a Mariana Jurečku do vedení sociálního výboru. Koalice má pak problém i s Evou Decroix, která má podle plánů ODS nahradit v čele evropského výboru Petra Sokola. 

EET je zpět

Ministryně financí Alena Schillerová bude znovu usilovat o zavedení elektronické evidence tržeb, tedy povinnosti pro podnikatele a firmy všech oborů uchovávat v elektronické podobě záznamy o transakcích. Šéfka státní kasy si od projektu EET 2.0 slibuje potření šedé ekonomiky a vyšší výběr daní, podle jejího odhadu by díky tomu měl státní rozpočet získat částku mezi 14–15 miliardami korun ročně. Drobní podnikatelé s tržbami do milionu korun ročně nebudou muset EET používat, ale v takovém případě se jim navýší platba paušální daně o 1400 korun. Původní projekt EET byl vlajkovou lodí předsedy hnutí ANO Andreje Babiše při vstupu do politiky v roce 2014, v roce 2022 vláda Petra Fialy povinnost zrušila.

