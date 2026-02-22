0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
Kultura22. 2. 2026

Film týdne: Melancholický Jarmusch snímkem o rodinných vztazích připomíná, jak výjimečným autorem dokáže být

Jindřiška Bláhová

Jim Jarmusch po celou kariéru točil filmy, v nichž se zdánlivě nic neděje. Postavy chodí po ulicích, vedou rozhovory, kouří cigarety. Také snímky, jež podstatně více zapadají do žánrových definic (Ghost Dog – Cesta samuraje do akčního filmu nebo Mrtvý muž do westernu), prostupuje nedramatičnost a meditativní pomalost. Trojnásobné nic se pak neděje v jeho nejnovějším díle Otec Matka Sestra Bratr, loňském vítězi z Benátek.

