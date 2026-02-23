Když přijde řeč na progresivní zdanění a oligarchy, ukáže se, že jsme mentálně trochu zastydli v 90. letech
S poslankyní za Zelené Irenou Ferčíkovou Konečnou o superbohatých v Česku, budoucnosti levice, ústavní stížnosti a sociálních sítích
Poslankyně a členka evropského výboru Irena Ferčíková Konečná v minulosti působila v uprchlickém pobytovém zařízení ve Stráži pod Ralskem a pracovala pro mezinárodní neziskové organizace. Za Zelené poprvé kandidovala v roce 2021, ale neuspěla – stejně jako v roce 2024 v evropských volbách. Mandát získala až loni ve sněmovních volbách. Kandidovala ze sedmého místa na jihomoravské kandidátce Pirátské strany a díky preferenčním hlasům poskočila na druhé místo. Jako členka Zelených se chce ve sněmovně věnovat hlavně boji s oligarchizací. Na rozdíl od řady komentátorů si také myslí, že levice neumírá. "Obyvatelé Česka si myslí, že jsou pravičáci. Ale v momentě, kdy mluví o tom, co očekávají od politického systému, je to klasická levice," říká v rozhovoru pro Respekt.
Jste v Poslanecké sněmovně nováčkem a na podzim jste byla ze svého zvolení sama překvapená. Už jste to za ty čtyři měsíce zpracovala a sžila jste se s funkcí?
Já si myslím, že tenhle proces pořád trvá, jednak já jsem do konce roku kombinovala svoji bývalou práci s mandátem, což nebylo nejlehčí, protože jsem musela obratem začít řešit předávání agendy. A co se týče sněmovny, tak sice zasedá často plénum, měli jsme už i několik mimořádných schůzí, ale reálná práce ve výborech ještě nezačala. Jsem členkou výboru pro evropské záležitosti a tam teprve vlastně začínáme pracovat. Stále jsme ve fázi odbývání nutné administrativy, ale už začínáme něco konečně dělat.
Zelení jsou díky vám a Gabriele Svárovské ve sněmovně po patnácti letech, k vytvoření klubu vás nebylo dost, takže jste pod křídly Pirátů. Budete mít svůj klub za čtyři roky?
