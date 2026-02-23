Japonsko-čínské vztahy jsou na tom zase zle. Pozná se to třeba podle pand
Garrigue: Problematický sjezd AfD - Rumunsko a Albánie v Radě míru - Soumrak pandí diplomacie
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Tokia i Pekingu,
jistě se mezi vámi najdou ti, kteří neradi chodí do zoo. Tuto volbu plně respektuji – přesto se dnes o zoo a o tom, jakou roli může mít takové zařízení v geopolitice, trochu rozepíšu. Možná se totiž blíží konec čínské pandí diplomacie. Nedávno to nejvíce pocítilo Japonsko, které je s Čínou tak trochu na nože a mimo jiné i proto přišlo o své, všemi milované černobílé medvědovité šelmy.
Pozná se to podle pand
