0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
23. 2. 20264 minuty

Japonsko-čínské vztahy jsou na tom zase zle. Pozná se to třeba podle pand

Garrigue: Problematický sjezd AfD - Rumunsko a Albánie v Radě míru - Soumrak pandí diplomacie

Magdaléna Fajtová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Tokia i Pekingu, 

jistě se mezi vámi najdou ti, kteří neradi chodí do zoo. Tuto volbu plně respektuji – přesto se dnes o zoo a o tom, jakou roli může mít takové zařízení v geopolitice, trochu rozepíšu. Možná se totiž blíží konec čínské pandí diplomacie. Nedávno to nejvíce pocítilo Japonsko, které je s Čínou tak trochu na nože a mimo jiné i proto přišlo o své, všemi milované černobílé medvědovité šelmy.

↓ INZERCE

Pozná se to podle pand

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články