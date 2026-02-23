0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Bod zlomu: Otázky světa 202623. 2. 2026

Rok 2025 očima Respektu

Výběr z nejdůležitějších událostí, reportáží a rozhovorů uplynulého roku tak, jak je svými objektivy zaznamenali fotografové Respektu 

Respekt

Bod zlomu: Otázky světa

Čtete článek ze speciálního vydání Respektu s esejemi z deníku The New York Times. Můžete si ho zakoupit na na stáncích nebo objednat v e-shopu.

Jednotlivé články budeme na webu publikovat v následujících dnech. ➡️ OBSAH VYDÁNÍ

Na začátku loňského roku se reportér Ondřej Kundra spolu s fotografem Matějem Stránským vypravil do Baltského moře na válečnou loď NATO, která chrání Evropu proti ruské stínové flotile. Operace Baltská stráž (Baltic Guard) má za cíl chránit důležitou podmořskou infrastrukturu v baltských vodách, jako jsou ropovody a kabely, před sabotážemi ruského agresora.    Autor: Matěj Stránský
Při masakru ve Srebrenici, městě ležícím dnes na východě území Bosny a Hercegoviny, srbské jednotky Ratka Mladiće povraždily tisíce lidí, většinou muslimské muže a chlapce. Přes tisíc obětí se ani třicet let po události nenašlo. Reportáž ze Srebrenice přivezla Magdaléna Fajtová spolu s fotografem Milanem Jarošem.  Autor: Milan Jaroš
Na telavivském náměstí Rukojmích se od útoku 7. října 2023 opakovaně scházeli lidé a požadovali návrat těch, kteří byli uneseni teroristickým hnutím Hamás. Po 738 dnech od útoku se v říjnu 2025 do Izraele vrátila dvacítka těch, kdo přežili, spolu s těly Izraelců, kteří se návratu nedočkali a v zajetí zemřeli. Fotografie Matěje Stránského je z února 2025. Autor: Matěj Stránský
To, jakého si Poláci vyberou prezidenta, pocítí brzy celá Unie, zněl podtitulek předvolební reportáže Tomáše Brolíka  a fotografa Matěje Stránského. Nakonec zvítězil za stranu Právo a spravedlnost politický nováček Karol Nawrocki, označovaný za extremistu a antisemitu.  Autor: Matěj Stránský

