Anketa Respektu: Jak se proměňuje ruská společnost a co od ní můžeme očekávat?
Bod zlomu: Otázky světa
Alexandr Mitrofanov, komentátor, Novinky.cz
Po pádu tzv. reálněsocialistického zřízení a rozpadu Sovětského svazu převážila v nově vytvořeném Rusku od začátku devadesátých let rétorická snaha vládnoucích kruhů převzít základní prvky demokratických společností. Pro většinu řadových obyvatel se ovšem nová etapa stala buď krachem předchozí existence a zmizením smyslu života, anebo naopak dobou, kdy bylo poprvé možné prudce zlepšit svou materiální úroveň a společenské postavení zapojením do aktivit nového systému.
Konec devadesátých let však znamenal na jedné straně upevnění statusu nově zbohatlých občanů (nejen oligarchů), a na straně druhé totální rozčarování většiny obyvatel z nového zřízení, které jim po celá devadesátá léta bylo prodáváno jako demokracie západního typu, ačkoli ze všech atributů demokratické společnosti naplňovalo snad pouze svobodu projevu.
