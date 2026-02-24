0:00
Astrounat Brázda
Bod zlomu: Otázky světa 202624. 2. 2026

Anketa Respektu: Jak se proměňuje ruská společnost a co od ní můžeme očekávat?

Respekt

Bod zlomu: Otázky světa

Čtete článek ze speciálního vydání Respektu s esejemi z deníku The New York Times.

Jednotlivé články budeme na webu publikovat v následujících dnech. ➡️ OBSAH VYDÁNÍ

Alexandr Mitrofanov, komentátor, Novinky.cz

Po pádu tzv. reálněsocialistického zřízení a rozpadu Sovětského svazu převážila v nově vytvořeném Rusku od začátku devadesátých let rétorická snaha vládnoucích kruhů převzít základní prvky demokratických společností. Pro většinu řadových obyvatel se ovšem nová etapa stala buď krachem předchozí existence a zmizením smyslu života, anebo naopak dobou, kdy bylo poprvé možné prudce zlepšit svou materiální úroveň a společenské postavení zapojením do aktivit nového systému.

Konec devadesátých let však znamenal na jedné straně upevnění statusu nově zbohatlých občanů (nejen oligarchů), a na straně druhé totální rozčarování většiny obyvatel z nového zřízení, které jim po celá devadesátá léta bylo prodáváno jako demokracie západního typu, ačkoli ze všech atributů demokratické společnosti naplňovalo snad pouze svobodu projevu.

