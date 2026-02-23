Cena za přijetí do Epsteinova světa: mlčení
Byla tu spousta náznaků, že s Jeffreym Epsteinem není něco v pořádku. Proč nikdo nic neřekl?
Když Jeffrey Epstein v roce 2009 po propuštění z vězení mluvil o „masáži“, co si jeho přátelé a spolupracovníci mysleli, že tím míní? Epstein byl v roce 2008 floridským soudem odsouzen za sexuální zločiny na nezletilých. Jeho metoda, kterou tehdy popsal deník The New York Times, spočívala v tom, že do svého domu lákal mladé dívky (včetně čtrnáctiletých) a přesvědčoval je, aby se svlékly a masírovaly ho. Poté je nutil k sexu a zaplatil jim v hotovosti.
V roce 2019 byl opět obviněn ze sexuálních zločinů, tentokrát federální vládou, která ho vinila z obchodování s nezletilými dívkami po roce 2000. Pokud se tedy dopouštěl zločinů mezi rokem 2009 a svou smrtí v roce 2019, kdy v manhattanské cele čekal na soudní proces, nebyl z nich obviněn. Z Epsteinových spisů však vyplývá, že během těchto deseti let budoval a udržoval rozsáhlou elitní síť a zároveň plánoval vybudovat novou masážní místnost na svém soukromém ostrově Little St. James a pro tu v New Yorku vybíral mramor.
Zároveň prověřoval mladé ženy z celého světa podle jejich sexuální přitažlivosti, hodnotil jejich vzhled, dělal jim sexuální návrhy a najímal je do svých služeb. „Velmi krásná, svěží,“ napsal jeden ze skautů Epsteinovi v roce 2011 o jedenadvacetileté ženě vysoké 173 cm. „Milá dívka, ale téměř vůbec nemluví anglicky,“ napsal stejný skaut o jiné, dvaadvacetileté ženě.
To, že byl Epstein registrovaným sexuálním delikventem v New Yorku a na Floridě, bylo veřejně známé. Stejně tak všichni věděli, že obvykle cestoval s doprovodem „holek“ – ve své korespondenci je také nazýval „asistentkami“ nebo „studentkami“. Richard Branson tento doprovod nazýval Epsteinovým „harémem“. „Jen když přivezeš svůj harém!“ napsal v roce 2013. (Bransonův zástupce uvedl, že se s Epsteinem setkal pouze několikrát pracovně a že ho viděl pouze s dospělými ženami. K tomu dodal, že Branson považuje Epsteinovo chování za „odporné“.)
