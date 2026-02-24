Vláda vyvěsila ukrajinskou vlajku, jinak má prý ale důležitější program
Přesně čtyři roky od chvíle, kdy Ukrajina začala čelit válce rozpoutané Ruskem. Úřad vlády (a také několik dalších ministerstev třeba školství, zahraničí nebo financí) sice v reakci na toto výročí vyvěsil ukrajinskou vlajku, tím ale symbolická podpora Kyjeva začíná i končí. Ani jeden z členů kabinetu se nezúčastní úterního veřejného slyšení v Senátu k otázce bezpečnosti Ukrajiny, Evropy a obranyschopnosti.
Andrej Babiš tuto neúčast vysvětloval po pondělním jednání vlády tím, že kabinet má důležitější program. A vyjmenoval svá ústřední zdravotní témata jako boj s rakovinou nebo duševní zdraví. „Program válka Ukrajina, to si pletete s Fialovou vládou, my to nemáme v programovém prohlášení,“ řekl a dodal, že jejich programem jsou občané.
Jenže Češi podle několika průzkumů Ukrajinu podporovat chtějí – a chtějí to i po vládě. Podle toho nejnovějšího od agentury NMS pro Novinky.cz je pro nějakou formu pomoci 77 procent respondentů. Tři pětiny dotázaných si myslí, že kabinet by měl Ukrajině poskytovat humanitární pomoc, 53 procent souhlasí s diplomatickou podporou. Podle 28 procent respondentů by vláda měla zemi podporovat i finančně a ekonomicky se podílet na obnově Ukrajiny.
Podporu Ukrajiny si od vlády přejí zejména voliči opozice, s humanitární pomocí se ale ztotožňuje i více než polovina voličů vládních stran. Čtvrtina vládních voličů naopak odmítá jakoukoli podporu – jde zejména o příznivce SPD, což si také hnutí velmi dobře uvědomuje. Hlasitě a neustále tak opakuje, že odmítá vojenskou pomoc a v neposlední řadě požaduje omezení pomoci pro uprchlíky.
