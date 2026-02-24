„Nechte naše dělohy na pokoji!“ Vládní výzva k rozmnožování rozrušila Francii
Ministerstvo zdravotnictví píše mladým „vyvážený“ dopis, ať děti raději neodkládají
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Zatímco si politici po celém světě lámou hlavu tím, jak zařídit, aby se rodilo více dětí, ve Francii si řekli, že není potřeba vymýšlet nic komplikovaného: Prostě mladým napíšeme dopis, aby už s reprodukcí neotáleli. Zatímco vláda svou plánovanou kampaň považuje za dobře míněné upozornění na tikající biologické hodiny, mladí Francouzi ji nezřídka vnímají jako nátlak, aby plodili děti za každou cenu.
Francouzské ministerstvo zdravotnictví se chystá dopis poslat všem 29letým občanům. Jeho obsahem mají být „relevantní, vyvážené a vědecky podložené informace o sexuálním a reprodukčním zdraví“, sdělil úřad médiím a dodal, že jeho cílem je, aby si Francouzi v pozdějším věku nemuseli říkat: „Kéž bych to byl věděl.“
Dopis má být součástí šestnáctibodového plánu, jak podpořit porodnost, která ve Francii klesá podobně jako v řadě jiných západních zemí, Česko nevyjímaje. Loni ve Francii poprvé od druhé světové války více lidí zemřelo, než se narodilo. I tak Francie zůstává, s hodnotou 1,65 dítěte na jednu ženu, zemí s druhou nejvyšší úhrnnou plodností v Evropské unii (podle posledních dostupných unijních dat za rok 2023).
Dalšími cíli, které si Francie v této oblasti stanovila, je stát se lídrem ve výzkumu plodnosti nebo navýšit počet center, kde si ženy mohou nechat zamrazit vajíčka na později. Francouzky ve věku 29–37 let mají už nyní nárok na zamrazení pohlavních buněk zdarma.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu