Zahraničí1. 3. 20267 minut

Íránský duchovní vůdce Chameneí byl zabit. Jeho smrt může mít nezamýšlené důsledky

Zajímal ho vzdor proti Západu, nikoli rozvoj země. Nyní je jeho život a dílo v troskách.

Tomáš Lindner

USA a Izrael zaútočily na Írán. Vše o tématu ➡️

Už i Teherán potvrdil, že nejvyšší duchovní vůdce íránského režimu ajatolláh Alí Chameneí je skutečně mrtvý. Po Izraeli to na své sociální síti Truth Social napsal také americký prezident Donald Trump.  

Izraelská špionáž opět prokázala mimořádné schopnosti: dokázala ho lokalizovat, ačkoli se dlouhodobě skrýval v různých bunkrech a veřejně prakticky nevystupoval, a cíleným úderem jej pak zabít.

Chameneí byl jediný významný světový lídr, který 7. října 2023 otevřeně podpořil masakr Hamásu v jihoizraelských kibucech. Protižidovský pogrom, jejž spáchali íránským režimem podporovaní a vyzbrojovaní násilníci, ale nakonec spustil spirálu násilí vedoucí ke zničení jeho životního „díla“.  

V troskách je od minulého léta íránský jaderný program, do kterého investoval tolik legitimity i peněz. Zavraždění jsou jeho nejbližší spojenci – například Hasan Nasralláh, jenž vedl nejdůležitější spojenecké hnutí, libanonský Hizballáh. V troskách je díky izraelským úderům i vlivová síť složená ze syrského režimu a milicí v několika arabských zemích, které si Írán pěstoval coby jakýsi bezpečnostní štít.   

