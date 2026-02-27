Jak jeli šéfové českého parlamentu oživit skomírající Visegrád – a neshodli se ani spolu
Zákulisí i viditelná realita jednání v Budapešti ukazují spíše na další oslabování V4. A nejde jen o to, že Polsko označuje skupinu za „švába“
Vláda Andreje Babiše si jako jednu z priorit v programovém prohlášení vztyčila obnovu a posílení narušených vztahů v rámci Visegrádské skupiny. Propast mezi čtyřmi členy této skupiny však signalizuje, že zatím je to jen zbožné přání. Napětí mezi Polskem a Maďarskem, které vypuklo s nástupem vlády Donalda Tuska po volbách v roce 2023, se nezmenšuje. Spíše naopak: čím dál sebevědomější Polsko jasně ukazuje, že středoevropské země pro něj nejsou prioritou, a hledá si v Evropě zajímavější partnery.
Maďarsko se stejně jako Slovensko naopak snaží prodávat suverenitu středoevropského regionu jako nejvyšší hodnotu a oponenturu Bruselu. Česko hlásá víceméně to samé, ale oficiální návštěvu podnikl premiér a šéf parlamentu pouze na Slovensko: Polsko i Maďarsko zatím vynechali. Teď navštívili Budapešť alespoň šéfové českého parlamentu. Stalo se tak v rámci „summitu“ V4 naplánovaného měsíc a půl před volby, v nichž maďarský vládce Viktor Orbán čelí poprvé po šestnácti letech reálné konkurenci a možné porážce.
Zájem máme
Lídři parlamentů Visegrádské skupiny se sjeli do Budapešti před posledním únorovým víkendem. Maďarsko-ukrajinské vztahy se právě v tuto chvíli nacházejí uprostřed krize. Orbánova strana začala mluvit o tom, že „Ukrajina zasahuje do voleb“, poté co země zastavila dodávky ruské ropy prostřednictvím ropovodu Družba do Maďarska a na Slovensko (za poškozením ropovodu stojí dle Kyjeva ruský útok na energetickou infrastrukturu z konce ledna).
