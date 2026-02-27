Orbán posílá vojáky k hranicím, policie je v pohotovosti. Maďarsku prý hrozí ukrajinský útok
Maďaři jdou do voleb, 5. díl
Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz už mají jen měsíc a kus na stažení opozičního náskoku v předvolebních průzkumech. Povést se to může jen tak, že se jim podaří přesvědčit dost nerozhodných nebo zatím zcela lhostejných spoluobčanů, aby přišli k volbám. Už je vcelku jasné, jak toho chce vládní strana dosáhnout: vykreslit svět jako místo, kde je potřeba se bát, neboť všichni kolem Maďarska chtějí jediné – poslat maďarské muže do války a nechat je tam zemřít.
V oboru „politické komunikace“ to není u Fideszu žádná novinka. S blížícími se volbami toto sdělení nabírá na síle, třeba v podobě AI videa s armádními popravami, které obletělo svět. Nyní Viktor Orbán postoupil o krok dál: jeho šéfdiplomat Péter Szijjártó oznámil, že ukrajinská vláda plánuje útok na maďarské území a chce vyhodit do vzduchu klíčové součásti energetické infrastruktury. Jako zničili Nord Stream, zničí Ukrajinci v rámci politického nátlaku na Evropu i naše potrubí, dá se parafrázovat jeho vyjádření. Stát poslal na hranice s Ukrajinou vojáky, aby přepravní ropné uzly střežili. Policie v celé zemi je v pohotovosti. U hranic nesmějí létat drony. „Jsme připraveni útok odrazit,“ říká Szijjártó.
Představa, že by Ukrajina zaútočila na území členské země NATO na maďarskou infrastrukturu (což by byl podstatný rozdíl oproti útoku na plynovod Nord Stream, o němž se skutečně předpokládá, že jej vyřadily z provozu ukrajinské zvláštní jednotky), se zdá být bláznivá, maďarská vláda ale necouvá. Opoziční lídr Péter Magyar to nazývá „psychologickým terorizováním vlastních občanů“ a vyzývá vládu, ať toho, co pokládá za hru, nechá.
