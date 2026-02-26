Psychologická poradna26. 2. 20263 minuty
Rodiče na sebe křičeli a teď tak ventiluji svůj hněv i já
Jak nevybuchnout, když mě něco rozčílí?
Chtěla bych se zeptat, jak pracovat s emocemi, konkrétně s hněvem. Jak nevybuchnout, jak nezačít křičet, když mě něco rozčílí? Jak zůstat klidná ve vyhrocených situacích, zejména s rodiči?
Vím, že je to špatný návyk z dětství, protože celý život se u nás během hádek vřískalo. Rodiče nonstop křičeli po sobě, ale i po mně a bratrovi. Podle mě se to na nás přeneslo, a když jsme se s bratrem hádali, také jsme po sobě řvali. Bohužel to u mě přetrvává i v dospělosti, ale už nechci takhle reagovat. Chci být vyrovnanou osobou.
Zároveň mě zajímá, jestli potlačovaný hněv (pokud nezareaguji křikem, tedy ventilem toho hněvu) může způsobit nějaké onemocnění.
Alena, 34 let
