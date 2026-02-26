0:00
Zahraničí26. 2. 202610 minut

Pokud chce Evropa udržet svět, kde neplatí jen právo silnějšího, je pro ni Afrika jasným partnerem

Se zakladatelem jednoho z nejvlivnějších afrických think tanků o tom, proč tento kontinent nevidí svět černobíle a nechce být v pasti volby mezi velmocemi, ale vybírat si nejlepší nabídky

Tomáš Lindner

Jihoafričan Jakkie Cilliers založil nejvlivnější africký bezpečnostní think tank Institute for Security Studies a je pravidelným hostem Mnichovské bezpečnostní konference. Pořádá pracovní snídaně ke geopolitickému soupeření v Africe nebo debatní panely k bezpečnostním hrozbám v Sahelu. A v rozhovoru s Respektem vysvětluje, proč by podle něj Evropa a Čína na nejchudším kontinentu neměly soupeřit, ale spolupracovat.   

Často slýcháme, že svět založený na pravidlech je minulostí. Říkal to kanadský premiér Mark Carney v Davosu i německý kancléř Friedrich Merz na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Začíná panovat shoda, že „starý poválečný svět skončil“ a vzniká něco nového. Jak se tato planetární proměna jeví z Afriky?    

Jsme od těch událostí trochu izolovaní a akutně nás trápí válka v Súdánu, konflikt na severu Mosambiku a různé vnitropolitické potíže. Takže tyhle geopolitické otřesy sledujeme na dálku a s jistým úžasem. 

A jak je lidé hodnotí? Na jednu stranu se hroutí pravidla, která pomáhají spíše slabším a středně mocným státům, k nimž se řadí i více než padesát afrických zemí. Na druhou stranu z tohoto kontinentu dlouho zaznívá, že současná pravidla beztak narýsoval Západ a chrání hlavně jeho zájmy...   

